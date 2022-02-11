Шведський ковзаняр ван дер Пул завоював "золото" Олімпіади-2022 зі світовим рекордом

Шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул завоював "золото" Олімпіади-2022 на дистанції 10 000 метрів.
Ван дер Пул установив час 12 хвилин і 30,74 секунди, що є новим світовим рекордом.
Срібним призером став нідерландець Патрік Руст, "бронза" – в італійця Давіде Джіотто.
Додамо, що для ван дер Пула це друге "золото" пекінських Ігор. Раніше він переміг на вдвічі коротшій дистанції.
Олімпійські ігри-2022. Ковзани. Чоловіки, 10000 м (фінал)
- Нільс ван дер Пул (Швеція) - 12.30,74
- Патрік Руст (Нідерланди) - 12.44,59
- Давіде Джіотто (Італія) - 12.45,98
- Йорріт Бергсма (Нідерланди) - 12.48,94
- Олександр Румянцев (Росія) - 12.51,33
- Грем Фіш (Канада) - 12.58,80
- Патрік Беккерт (Німеччина) - 13.01,23
- Тед Ян Блумен (Канада) - 13.01,39
- Мікеле Мальфатті (Італія) - 13.01,42
- Барт Свінгс (Бельгія) - 13.02,43
- Ріосуке Цутія (Японія) - 13.02,49
- Пітер Майкл (Нова Зеландія) - 13.33,53