Шведський ковзаняр ван дер Пул завоював "золото" Олімпіади-2022 зі світовим рекордом

Для скандинавського стаєра це друга золота медаль Пекіна.

Фото: EPA/UPG Нільс ван дер Пул

Шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул завоював "золото" Олімпіади-2022 на дистанції 10 000 метрів.

Ван дер Пул установив час 12 хвилин і 30,74 секунди, що є новим світовим рекордом.

Срібним призером став нідерландець Патрік Руст, "бронза" – в італійця Давіде Джіотто.

Додамо, що для ван дер Пула це друге "золото" пекінських Ігор. Раніше він переміг на вдвічі коротшій дистанції.

Олімпійські ігри-2022. Ковзани. Чоловіки, 10000 м (фінал)