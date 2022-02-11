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Шведський ковзаняр ван дер Пул завоював "золото" Олімпіади-2022 зі світовим рекордом

Для скандинавського стаєра це друга золота медаль Пекіна.

Нільс ван дер Пул
Фото: EPA/UPG
Нільс ван дер Пул

Шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул завоював "золото" Олімпіади-2022 на дистанції 10 000 метрів.

Ван дер Пул установив час 12 хвилин і 30,74 секунди, що є новим світовим рекордом.

Срібним призером став нідерландець Патрік Руст, "бронза" – в італійця Давіде Джіотто.

Додамо, що для ван дер Пула це друге "золото" пекінських Ігор. Раніше він переміг на вдвічі коротшій дистанції.

Олімпійські ігри-2022. Ковзани. Чоловіки, 10000 м (фінал)

  1. Нільс ван дер Пул (Швеція) - 12.30,74
  2. Патрік Руст (Нідерланди) - 12.44,59
  3. Давіде Джіотто (Італія) - 12.45,98
  4. Йорріт Бергсма (Нідерланди) - 12.48,94
  5. Олександр Румянцев (Росія) - 12.51,33
  6. Грем Фіш (Канада) - 12.58,80
  7. Патрік Беккерт (Німеччина) - 13.01,23
  8. Тед Ян Блумен (Канада) - 13.01,39
  9. Мікеле Мальфатті (Італія) - 13.01,42
  10. Барт Свінгс (Бельгія) - 13.02,43
  11. Ріосуке Цутія (Японія) - 13.02,49
  12. Пітер Майкл (Нова Зеландія) - 13.33,53
Григорій МухінГригорій Мухін
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