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На Олімпіаді-2022 Німеччина зберегла перше місце в медальному заліку

За плечима 6-й день змагань Ігор у Пекіні.

На Олімпіаді-2022 Німеччина зберегла перше місце в медальному заліку
Фото: twitter.com/Beijing2022

Шостого дня змагань пекінської Олімпіади було розіграно 8 комплектів нагород.

Лідерську позицію медального заліку зберегла збірна Німеччини. Слідом за Бундестім розташувалися норвежці та австрійці.

До речі, останні посідають перше місце за загальною кількістю нагород (13). Лише на одну медаль менше у скарбничці Норвегії та Канади.

Зазначимо, що "Кленове листя" не входить навіть до топ-10 медального заліку, оскільки на рахунку канадців лише одна золота медаль.

Україна, як і раніше, без нагород, і з кожним днем шансів на їхнє завоювання менше.

Олімпіада-2022. Медальний залік

  1. Німеччина 6/3/0/ 9
  2. Норвегія 5/3/4/ 12
  3. Австрія 4/5/4/ 13
  4. США 4/5/1/10
  5. Нідерланди 4/3/1/ 8
  6. Швеція 4/1/2/ 7
  7. Китай 3/3/0/ 6
  8. Італія 2/4/2/ 8
  9. Росія 2/3/6/ 11
  10. Словенія 2/1/2/ 5

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Григорій МухінГригорій Мухін
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