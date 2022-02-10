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Мізерні 0,4 сек. вирішили боротьбу за "золото" Ігор у лижних гонках на 10 км та мікроскопічні 0,1 сек. – у боротьбі за "бронзу"

Такої щільності у боротьбі за медалі у цій дисципліні олімпіади ще не бачили.

Фото: EPA/UPG

У гірському кластері Чжанцзякоу завершилися олімпійські жіночі лижні гонки на 10 км класичним стилем.

Дворазовою чемпіонкою пекінських Ігор стала норвежка Тереза Йохауг, яка пробігла всю дистанцію за 28:06.3, випередивши фінку Кертту Нісканен всього на чотири десяті секунди.

Ще більш запекла боротьба розгорнулася у боротьбі за "бронзу".

У підсумку співвітчизниця Нісканен Кріста Пармакоскі (28:37.8) на мізерні 0,1 секунди зуміла випередити росіянку Наталю Непряєву.

Найкращою серед українок стала Марина Анцибор, яка за підсумками перегонів посіла 58 місце.

Григорій МухінГригорій Мухін
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