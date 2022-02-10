Мізерні 0,4 сек. вирішили боротьбу за "золото" Ігор у лижних гонках на 10 км та мікроскопічні 0,1 сек. – у боротьбі за "бронзу"

У гірському кластері Чжанцзякоу завершилися олімпійські жіночі лижні гонки на 10 км класичним стилем.
Дворазовою чемпіонкою пекінських Ігор стала норвежка Тереза Йохауг, яка пробігла всю дистанцію за 28:06.3, випередивши фінку Кертту Нісканен всього на чотири десяті секунди.
Ще більш запекла боротьба розгорнулася у боротьбі за "бронзу".
У підсумку співвітчизниця Нісканен Кріста Пармакоскі (28:37.8) на мізерні 0,1 секунди зуміла випередити росіянку Наталю Непряєву.
Найкращою серед українок стала Марина Анцибор, яка за підсумками перегонів посіла 58 місце.