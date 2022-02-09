Російських фігуристів можуть позбавити "золота" Олімпіади-2022 через допінг

7 лютого збірна ОКР з фігурного катання у складі Каміли Валієвої, Марка Кондратюка, Вікторії Синиціної, Микити Кацалапова, Анастасії Мішиної та Олександра Галлямова виграла командний турнір Олімпійських ігор у Пекіні. Відрив від срібного призера збірної США становив значні 9 балів.

Церемонія нагородження мала відбутися наступного дня. Однак її відклали.

За інформацією Inside The Games, церемонію перенесли через сумнівну допінг-пробу одного з фігуристів збірної Росії, здану перед стартом Ігор у Пекіні.

У повідомленні йдеться, що це можуть бути і не ліки зі стопліста Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA), а просто наркотики. У тексті Inside The Games йдеться про drug test, що може означати також тест на наркотики.

BREAKING: A drugs test conducted on an Russian skater before #Beijing2022 is behind the delay in the medal ceremony for the #figureskating team event, insidethegames understandshttps://t.co/HmT1iWThly #WinterOlympics — insidethegames (@insidethegames) February 9, 2022

У Федерації фігурного катання Росії (ФФКР) коментарів не дають. Зате їх дали в МОК.

"З'явилися юридичні складнощі, але зараз не можу повідомити про щось конкретне. Питання виникло раптово. Сподіваємося, що пізніше ми матимемо більше інформації", — цитує представника МОК Марка Адамса видання.

Here's the full exchange between @insidethegames reporter @michael_pavitt asking IOC's Mark Adams about the postponement of figure skating team event.



Confirmation postponement is due to legal consultations. pic.twitter.com/XxIoVUX3GW — Devin Heroux (@Devin_Heroux) February 9, 2022

Виникає юридичне питання, чи дискваліфікують команду ОКР у разі позитивного допінг-тесту.

Антидопінговий кодекс передбачає: якщо більш ніж одного члена збірної в командних видах спорту було поінформовано про порушення антидопінгових правил за Статтею 7 у зв'язку зі спортивним заходом, то організатор спортивного заходу має провести відповідне цільове тестування команди під час спортивного заходу (Стаття 11).

Повне роз'яснення наслідків для командних видів спорту дає Стаття 11.2.

"Якщо більш ніж два члени команди в командних видах спорту порушили антидопінгові правила під час спортивного заходу, то організатор спортивного заходу має накласти відповідну санкцію на команду (наприклад, зняття зароблених очок, дискваліфікація зі змагань чи спортивного заходу, або іншу санкцію) на додачу до накладених на окремих спортсменів, які вчинили порушення антидопінгових правил".

Стаття 11.3. "Організатор спортивного заходу або Міжнародна федерація може посилити наслідки для командних видів спорту.

Організатор спортивного заходу може ухвалити рішення про застосування правил для цього спортивного заходу, які накладають наслідки суворіші, ніж наведені в Статті 11.2."

З цього випливає, що МОК може дискваліфікувати команди на час Олімпійських ігор на підставі меншої, ніж зазвичай, кількості порушень антидопінгових правил.