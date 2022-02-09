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"Палмейрас" став першим фіналістом Клубного чемпіонату світу

Бразильський клуб у півфіналі впорався з єгипетським "Аль-Ахлі".

"Палмейрас" став першим фіналістом Клубного чемпіонату світу
Фото: EPA/UPG

Напередодні в рамках першого півфінального матчу Клубного чемпіонату світу в Абу-Дабі на Al Nahyan Stadium зустрілися володар Кубка Лібертадорес бразильський "Палмейрас" і переможець Ліги чемпіонів КАФ єгипетський "Аль-Ахлі".

Забивши в ендшпілі першого тайму та в дебюті другої половини зустрічі по голу, клуб із Сан-Паулу здобув упевнену перемогу (2:0).

Зазначимо, що героєм поєдинку став колишній півзахисник київського "Динамо" Дуду, який відзначився забитим м'ячем та асистом.

Додамо, що на 81-й хвилині "Аль-Ахлі" залишився в меншості після того, як з поля вилучили Аймана Ашрафа.

Огляд матчу "Палмейрас" - "Аль-Ахлі".

У фіналі "Палмейрас" зіграє проти переможця матчу саудівського "Аль-Хіляля", який раніше розгромив "Аль-Джазіру" (6:1), і переможця європейської Ліги чемпіонів "Челсі", для якого це буде перша гра на турнірі. Ця зустріч відбудеться сьогодні.

Григорій МухінГригорій Мухін
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