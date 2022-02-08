Медальний залік Олімпіади-2022 після трьох днів змагань

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні завершився третій день змагань, за результатами якого збірна Швеція вперше вирвалася вперед в офіційному медальному заліку.
В активі "Тре Крунур" – три медалі, причому всі золоті.
Кілька збірних узяли по два "золота".
Збірна України поки що на сухому пайку.
Медальний залік
- Швеція 3/0/0/ 3
- ОКР 2/3/2/ 7
- Нідерланди 2/2/1/ 5
- Китай 2/2/0/ 4
- Німеччина 2/1/0/ 3
- Норвегія 2/0/2/ 4
- Словенія 2 0 1 3
- Італія 1/3/1/5
- Канада 1/1/4/ 6
- Японія 1/1/2/ 4
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- Україна 0/0/0/ 0.