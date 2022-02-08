Держава видаватиме всім вакцинованим українцям від 60 років смартфон із пільговим тарифом, – Зеленський
Держава видаватиме всім вакцинованим українцям від 60 років смартфон із пільговим тарифом, – Зеленський
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Росіяни почали забирати вклади зі Сбербанку
Росіяни почали забирати вклади зі Сбербанку
Порошенко відповів Путіну на пропозицію щодо "політичного притулку"
Порошенко відповів Путіну на пропозицію щодо "політичного притулку"
У Росії петиція про відставку Кадирова за кілька годин зібрала понад 65 тисяч підписів
У Росії петиція про відставку Кадирова за кілька годин зібрала понад 65 тисяч підписів
Росія не виконала практично жодних своїх зобов’язань по Мінську, - Блінкен
Росія не виконала практично жодних своїх зобов’язань по Мінську, - Блінкен
Макрон про можливість ескалації: "найближчі дні будуть вирішальними"
Макрон про можливість ескалації: "найближчі дні будуть вирішальними"
Крах чорногорського реваншу
Крах чорногорського реваншу
Гучний скандал на Олімпіаді: канадські хокеїстки відмовилися грати, поки суперниці-росіянки не вдягли маски
Гучний скандал на Олімпіаді: канадські хокеїстки відмовилися грати, поки суперниці-росіянки не вдягли маски
ГоловнаСпорт

Медальний залік Олімпіади-2022 після трьох днів змагань

Швеція вирвалася у проміжні лідери.

Фото: twitter.com/Beijing2022

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні завершився третій день змагань, за результатами якого збірна Швеція вперше вирвалася вперед в офіційному медальному заліку.

В активі "Тре Крунур" – три медалі, причому всі золоті.

Кілька збірних узяли по два "золота".

Збірна України поки що на сухому пайку.

Медальний залік

  1. Швеція 3/0/0/ 3
  2. ОКР 2/3/2/ 7
  3. Нідерланди 2/2/1/ 5
  4. Китай 2/2/0/ 4
  5. Німеччина 2/1/0/ 3
  6. Норвегія 2/0/2/ 4
  7. Словенія 2 0 1 3
  8. Італія 1/3/1/5
  9. Канада 1/1/4/ 6
  10. Японія 1/1/2/ 4

- - -

  • Україна 0/0/0/ 0.
Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також