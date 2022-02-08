Медальний залік Олімпіади-2022 після трьох днів змагань

Фото: twitter.com/Beijing2022

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні завершився третій день змагань, за результатами якого збірна Швеція вперше вирвалася вперед в офіційному медальному заліку.

В активі "Тре Крунур" – три медалі, причому всі золоті.

Кілька збірних узяли по два "золота".

Збірна України поки що на сухому пайку.

Медальний залік

Швеція 3/0/0/ 3 ОКР 2/3/2/ 7 Нідерланди 2/2/1/ 5 Китай 2/2/0/ 4 Німеччина 2/1/0/ 3 Норвегія 2/0/2/ 4 Словенія 2 0 1 3 Італія 1/3/1/5 Канада 1/1/4/ 6 Японія 1/1/2/ 4

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