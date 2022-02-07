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Джима і Петренко підтримали на Олімпіаді в індивідуальній гонці реноме українського біатлону

На Іграх розіграно другий комплект медалей у біатлоністів.

Джима і Петренко підтримали на Олімпіаді в індивідуальній гонці реноме українського біатлону
Деніз Геррманн
Фото: EPA/UPG

На Олімпійських іграх-2022 у біатлонній програмі відбулася жіноча індивідуальна гонка.

Олімпійською чемпіонкою стала німецька біатлоністка Деніз Геррманн.

Віцечемпіонкою - представниця Франції Анаїс Шевальє-Буше. "Бронза" – у лідерки поточного заліку Кубка світу, норвежки Марі Олсбу Ройсланд.

Україна була представлена трьома біатлоністками.

Юлія Джима замкнула десятку, а Ірина Петренко програла співвітчизниці 8 секунд і фінішувала слідом за нею.

Додамо, що Ірина була лише однією із двох спортсменок, які закрили всі 20 мішеней.

Третя українська спортсменка, олімпійська чемпіонка Сочинської олімпіади Валентина Семеренко не змогла завершити гонку через проблеми зі здоров'ям.

Пекін-2022. Біатлон. Індивідуальні перегони. Жінки

  1. Деніз Геррманн ((0+0+1+0) 44:12.7
  2. Анаїс Шевальє-Буше (0+0+0+1) +9.4
  3. Марі Олсбу Ройсланд (1+0+1+1) +15.3

...

  • 10. Юлія Джима (0+1+0+1) +1:21.7
  • 11. Ірина Петренко (0+0+0+0) +1:29.5
  • DNF. Валентина Семеренко (Україна)
Григорій МухінГригорій Мухін
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