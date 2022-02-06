Футзальна збірна України програла матч за третє місце на Євро-2022

До цього українці поступилися росіянам.

Футзальна збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи. У матчі за третє місце "синьо-жовті" поступилися збірній Іспанії (1:4).

Про це повідомляє РБК-Україна.

Перша небезпечна нагода виникла на 7-й хвилині. Абакшин завдав удару, але іспанський кіпер зумів парирувати м'яч. Добивання ж заблокував оборонець.

Натомість Іспанія відповіла відразу голом. Через чотири хвилини після моменту Абакшина піренеєць Мельядо завдав потужного удара в дев'ятку. На 17-й хвилині збірна України зрівняла рахунок. Вдало у відборі відіграв Корсун, а Ігор Чернявський підхопив м'яч і точно пробив у ближій кут.

В атаці у відповідь українська оборона проґавила Солано, який знову вивів іспанців вперед. Зрештою у другому таймі, тиск іспанців дав свої плоди ще двічі. Голами відзначилися Бовіс і Адольфо.

До цього збірна України у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу поступилася Росії з рахунком 2:3.

Нагадаємо, що Російський футбольний союз надіслав звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом нібито дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.