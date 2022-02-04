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Не думаю, що тиснутимемо руки росіянам, - президент Федерації футзалу України

"Усі чудово розуміють підтекст цього поєдинку. І наша команда також".

Не думаю, що тиснутимемо руки росіянам, - президент Федерації футзалу України
Фото: uaf.ua

Президент Федерації футзалу України Сергій Владико розповів, у якому настрої українці підходять до півфінального матчу з Росією на Євро-2022.

"Українським олімпійцям не рекомендують фотографуватися і тиснути руки росіянам у Пекіні? Не думаю, що в нас в Амстердамі буде щось інакше. Крім того, не забуватимемо про коронавірус, це ще небезпечно для здоров'я. Ми перебуваємо в ситуації постійного тестування від УЄФА. Усі команди майже ізольовані, контактів мало з іншими", – цитує Владика Meta-ratings.com.ua.

"Ми не живемо в іншій країні, усі чудово розуміють підтекст цього поєдинку. І наша команда також. Настрій, звичайно ж, також бойовий. Хлопці – дорослі люди, їм не треба щось пояснювати. Вони читають пресу, знають про відносини двох країн", – заявив президент федерації.

"Вранці була нарада з представниками УЄФА. Були вжиті деякі кроки для додаткових заходів безпеки. Щоправда, говорити про них прилюдно ми не можемо, бо це є внутрішньою інформацією.

Є моменти, яких уболівальники не бачитимуть і їм не варто про це знати. Не хочеться, щоб ця інформація потрапила до рук російських уболівальників, якщо вони приїдуть до Амстердама", – зазначив Владико.

Григорій МухінГригорій Мухін
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