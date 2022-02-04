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Усик і Гвоздик провели дуель поглядів перед матчем "Полісся" і "Металіста" на турнірі Winter Cup 2022

У Туреччині відбувається тренувальний збір українських команд.

Усик і Гвоздик провели дуель поглядів перед матчем "Полісся" і "Металіста" на турнірі Winter Cup 2022
Фото: ФК "Полісся"

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та ексчемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), які збираються взяти участь у виставковому турнірі Winter Cup 2022 за житомирське "Полісся" та харківський "Металіст" відповідно, провели битву поглядів.

Їхній приклад наслідували президенти клубів - Геннадій Буткевич та Олександр Ярославський.

Причому Буткевич був настільки войовничо налаштований, що навіть забув зняти головний убір. Зазначимо, його візаві витримав жорсткий погляд суперника.

Матч передбачається гарячий.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Додамо, що старт турніру було перенесено на день – на 4 лютого – через негоду.

Григорій МухінГригорій Мухін
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