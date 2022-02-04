Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та ексчемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), які збираються взяти участь у виставковому турнірі Winter Cup 2022 за житомирське "Полісся" та харківський "Металіст" відповідно, провели битву поглядів.
Їхній приклад наслідували президенти клубів - Геннадій Буткевич та Олександр Ярославський.
Причому Буткевич був настільки войовничо налаштований, що навіть забув зняти головний убір. Зазначимо, його візаві витримав жорсткий погляд суперника.
Матч передбачається гарячий.
Додамо, що старт турніру було перенесено на день – на 4 лютого – через негоду.