Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Як змінювалась релігійність українців з 2000 року. Короткий переказ великого дослідження Центру Разумкова
Як змінювалась релігійність українців з 2000 року. Короткий переказ великого дослідження Центру Разумкова
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
​Журналіст Bloomberg проїхав 700 км півднем України, щоб з'ясувати, чи зважиться Росія на наступ
​Журналіст Bloomberg проїхав 700 км півднем України, щоб з'ясувати, чи зважиться Росія на наступ
Стефанчук відреагував на ситуацію довкола виборів ректора Києво-Могилянської академії
Стефанчук відреагував на ситуацію довкола виборів ректора Києво-Могилянської академії
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
ГоловнаСпорт

Оголошено імена прапороносців олімпійської збірної України на Іграх-2022 у Пекіні

До церемонії відкриття зимових Ігор залишилася доба.

Фото: noc-ukr.org

Олімпійський чемпіон з фристайлу Ігор у Пхьончхані Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова понесуть прапор України на церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні, повідомляють на сайті Національного комітету України.

Спортсмени вже встигли прокоментувати цю подію.

"Насамперед це велика честь для мене - нести прапор своєї країни, за яку виступаєш і яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені довірили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість та хвилювання одночасно", - заявив Абраменко.

"Ще на зимових Іграх у Пхьончхані-2018 я дуже хотіла стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це було дебютне змагання такого рівня. 

Тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді та усією Україною", - зазначила Назарова.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого.

Офіційна церемонія відкриття запланована на 14:00 за Києвом.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також