Оголошено імена прапороносців олімпійської збірної України на Іграх-2022 у Пекіні

Фото: noc-ukr.org

Олімпійський чемпіон з фристайлу Ігор у Пхьончхані Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова понесуть прапор України на церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні, повідомляють на сайті Національного комітету України.

Спортсмени вже встигли прокоментувати цю подію.

"Насамперед це велика честь для мене - нести прапор своєї країни, за яку виступаєш і яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені довірили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість та хвилювання одночасно", - заявив Абраменко.

"Ще на зимових Іграх у Пхьончхані-2018 я дуже хотіла стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це було дебютне змагання такого рівня.

Тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді та усією Україною", - зазначила Назарова.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого.

Офіційна церемонія відкриття запланована на 14:00 за Києвом.