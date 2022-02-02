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Футбольний клуб "Олімпік" розформував команду, яка ще минулого сезону виступала в Українській прем'єр-лізі, - ЗМІ

Керівництво "Олімпіка" не має коштів на утримання команди.

Футбольний клуб "Олімпік" розформував команду, яка ще минулого сезону виступала в Українській прем'єр-лізі, - ЗМІ
"Олімпік"
Фото: ФК "Олімпік"

Напередодні відбулися збори футбольного клубу "Олімпік", на яких було ухвалено розформувати команду, повідомляє Footboom.

Керівництво донецького клубу оголосило, що не має коштів. Тому футболістам буде надано статус вільних агентів.

У разі зняття команди з чемпіонату в Першій лізі залишаться 15 учасників. У залишкових матчах сезону донеччанам будуть присуджені технічні поразки.

Зі свого боку президент ПФЛ Олександр Каденко заявив, що наразі не має інформації про можливе зняття "Олімпіка" з чемпіонату.

"З клубу до нас ніхто не звертався, офіційних паперів ми не отримували, – зазначив функціонер. – Зв'язуватимемося з керівниками "Олімпіка", з'ясовуватимемо причини".

Нагадаємо, "Олімпік" за підсумками сезону-2020/21 посів передостаннє місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги та мусив перейти в Першу лігу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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