Футбольний клуб "Олімпік" розформував команду, яка ще минулого сезону виступала в Українській прем'єр-лізі, - ЗМІ

Напередодні відбулися збори футбольного клубу "Олімпік", на яких було ухвалено розформувати команду, повідомляє Footboom.
Керівництво донецького клубу оголосило, що не має коштів. Тому футболістам буде надано статус вільних агентів.
У разі зняття команди з чемпіонату в Першій лізі залишаться 15 учасників. У залишкових матчах сезону донеччанам будуть присуджені технічні поразки.
Зі свого боку президент ПФЛ Олександр Каденко заявив, що наразі не має інформації про можливе зняття "Олімпіка" з чемпіонату.
"З клубу до нас ніхто не звертався, офіційних паперів ми не отримували, – зазначив функціонер. – Зв'язуватимемося з керівниками "Олімпіка", з'ясовуватимемо причини".
Нагадаємо, "Олімпік" за підсумками сезону-2020/21 посів передостаннє місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги та мусив перейти в Першу лігу.