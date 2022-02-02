Футбольний клуб "Олімпік" розформував команду, яка ще минулого сезону виступала в Українській прем'єр-лізі, - ЗМІ

Керівництво "Олімпіка" не має коштів на утримання команди.

Напередодні відбулися збори футбольного клубу "Олімпік", на яких було ухвалено розформувати команду, повідомляє Footboom.

Керівництво донецького клубу оголосило, що не має коштів. Тому футболістам буде надано статус вільних агентів.

У разі зняття команди з чемпіонату в Першій лізі залишаться 15 учасників. У залишкових матчах сезону донеччанам будуть присуджені технічні поразки.

Зі свого боку президент ПФЛ Олександр Каденко заявив, що наразі не має інформації про можливе зняття "Олімпіка" з чемпіонату.

"З клубу до нас ніхто не звертався, офіційних паперів ми не отримували, – зазначив функціонер. – Зв'язуватимемося з керівниками "Олімпіка", з'ясовуватимемо причини".

Нагадаємо, "Олімпік" за підсумками сезону-2020/21 посів передостаннє місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги та мусив перейти в Першу лігу.