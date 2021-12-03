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Щоб вийти в УПЛ, два клуби вирішили об'єднатися

"Вікторія" приєднається до "Альянсу", а головний тренер команди Анатолій Безсмертний увійде до тренерського штабу "Альянсу".

Щоб вийти в УПЛ, два клуби вирішили об'єднатися
ФК "Альянс"
Фото: Meta-Ratings

Команди "Альянс" і "Вікторія", які представляють Сумську область, вирішили об'єднатися, щоб вийти в Українську прем'єр-лігу, повідомляє meta-ratings.com.ua.

Напередодні між власниками клубів уже відбулися переговори. Повідомляють, що "Вікторія" приєднається до "Альянсу", а головний тренер команди Анатолій Безсмертний увійде до тренерського штабу "Альянсу".

Тож об'єднання відбудеться під брендом "Альянсу".

Узимку на зборах з "Альянсом" тренуватимуться 9 провідних футболістів "Вікторії".

Зазначимо, "Альянс" у турнірній таблиці Першої ліги йде на третьому місці, а "Вікторія" представляє Другу лігу (дивізіон Б).

Додамо, що "Вікторія" залишиться у Другій лізі, але за команду гратимуть футболісти віком до 19 років.

Григорій МухінГригорій Мухін
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