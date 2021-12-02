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Зарплата тренера жіночої збірної України з футболу вдвічі перевищує зарплату керманича чоловічої збірної

Від Луїса Кортеса очікують результатів.

Луїс Кортес
Фото: uaf.ua
Луїс Кортес

Зарплата нового головного тренера жіночої збірної України з футболу Луїса Кортеса складає 525 тисяч гривень на місяць (16,97 тисячі євро), що більш ніж удвічі перевищує оклад наставника чоловічої команди Олександра Петракова, який отримує близько 220 тисяч гривень на місяць і бонуси, інформує xsport.ua.

Іспанець уже дебютував біля керма жіночої збірної України. Спочатку команда зіграла внічию з шотландками (1:1) у рамках відбору до Чемпіонату світу-2023, а потім програла Угорщині в рамках того самого турніру – 2:4.

Раніше Кортес тренував "Барселону" і виграв з нею жіночу Лігу чемпіонів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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