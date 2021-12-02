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Шевченко прокоментував розгромну поразку "Дженоа" проти "Мілана"

Генуезці ще не готові на рівних боротися з лідерами.

Шевченко прокоментував розгромну поразку "Дженоа" проти "Мілана"
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

У рамках 15-го туру Серії А в Генуї команда Андрія Шевченка "Дженоа" в принциповому для коуча поєдинку приймала одного з лідерів чемпіонату "Мілан" і зазнала нищівної поразки – 0:3.

Розгром "грифонів" почав Златан Ібрагімович, який ефектним ударом зі штрафного відкрив рахунок уже на 10-й хвилині.

Матч показав, що роботи в українського спеціаліста предосить.

Після гри Шевченко поскаржився на велику кількість травмованих і швидкий гол суперника.

"У нас багато травмованих гравців, що, безумовно, створило нам проблеми. Ми створювали моменти, намагалися показати хороший футбол, але завжди важко протистояти великій команді, особливо коли її ключові гравці своєю індивідуальною майстерністю змінюють перебіг гри в окремих моментах", - цитує Шевченка Football Італії.

"Звичайно, "Мілан" дуже сильно пресингував, і ми вивчали способи, як створити їм проблеми, ми справді створювали моменти, але на цей момент "Мілан" має хорошу команду.

Коли ти пропускаєш гол у перші десять хвилин, це сильно збиває тебе. Ми пропустили ще один гол перед перервою – і це змінило гру. Потрібно постаратися ще трохи набрати обертів. У нас були шанси, але їхній воротар зробив два відмінні сейви", - зазначив наставник "Дженоа".

"У "Мілана" велика швидкість на флангах, і, з огляду на фізичну силу Ібрагімовича, він теж може тримати м'яч, тому в них є різні способи створити проблеми супернику", - додав український фахівець.

"Дженоа" з 10 очками продовжує займати 18-те місце в турнірній таблиці Серії А і навряд чи зможе покращити своє становище після чергового туру, адже 5 грудня команда Шевченка вирушить у Турин на матч із "Ювентусом".

Тим часом Rossoneri завдяки осічці "Наполі" в матчі зі "Сассуоло" (2:2) до очка скоротили відставання від лідерів неаполітанців.

Огляд матчу "Дженоа" - "Мілан".

Григорій МухінГригорій Мухін
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