"Барселона" готова обміняти свого найдорожчого гравця на форварда "Манчестера Юнайтед"

Коутіньо може знову опинитися у Прем'єр-лізі.

"Барселона" запропонувала "Манчестеру Юнайтед" підписати півзахисника Філіппе Коутіньо, повідомляє Sport.es.

В обмін керівництво "блаугранас" має намір підписати одного з двох форвардів МЮ Антоні Марсьяля чи Едінсона Кавані.

Цього сезону 29-річний бразильський хавбек провів 10 матчів за "Барселону" (два голи), рідко потрапляючи у стартовий склад. При цьому з приходом у "Барсу" нового головного тренера Хаві ігрових хвилин у Філіппе не побільшало.

Зазначимо, що послугами Коутіньо зацікавився "Ньюкасл", чиї нові господарі з Близького Сходу бажають у зимове міжсезоння посилити склад.

Нагадаємо, Коутіньо перейшов до "Барселони" з "Ліверпуля" взимку 2018 року за 145 млн євро (без урахування бонусів), ставши найдорожчим футболістом "Барси" в історії.