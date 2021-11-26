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Рангнік погодився очолити "Манчестер Юнайтед" до кінця сезону

Відмова Зінедіна Зідана очолити ПСЖ переключила увагу босів МЮ на альтернативні кандидатури.

Рангнік погодився очолити "Манчестер Юнайтед" до кінця сезону
Ральф Рангнік
Фото: EPA/UPG

Ральф Рангнік погодився стати головним тренером "Манчестера Юнайтед" до кінця сезону, повідомляє FAPL.ru з посиланням на The Athletic.

Зневірившись переманити Маурісіо Почеттіно з ПСЖ раніше наступного літа, через відмову Зінедіна Зідана очолити парижан взимку, "Юнайтед" зосередився на первісному плані, що передбачає призначення тимчасового наставника на решту сезону.

З цією роллю пов'язували Руді Гарсію, Люсьєна Фавра, Ернесто Вальверде, Хулена Лопетегі та Паулу Фонсеку, проте видання стверджує, що "червоні дияволи" вже зробили свій вибір.

За інсайдерською інформацією, "Юнайтед" досяг домовленості з Рангніком і тепер чекає, коли Ральф розірве свій контракт із московським "Локомотивом", де він з липня працює керівником зі спорту та розвитку.

Розірвання контракту з "Локомотивом" бачиться формальністю, але ще Рангнфку потрібно отримати дозвіл на роботу в Англії, тому 63-річний німець не буде присутнім на найближчому матчі АПЛ проти "Челсі" у неділю, 28 листопада.

Очікується, що Рангнік укладе контракт із "Юнайтед" до кінця травня. Відпрацювавши свої півроку як тренер, потім Ральф стане консультантом клубу з "Олд Траффорд".

Рангнік тренував "Ганновер", "Шальке-04, "Гоффенхайм" і "РБ Лейпциг". Також Ральф домігся певних успіхів як директор, визначаючи стратегію розвитку клубів сімейства Red Bull.

Григорій МухінГригорій Мухін
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