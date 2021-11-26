Рангнік погодився очолити "Манчестер Юнайтед" до кінця сезону

Ральф Рангнік погодився стати головним тренером "Манчестера Юнайтед" до кінця сезону, повідомляє FAPL.ru з посиланням на The Athletic.

Зневірившись переманити Маурісіо Почеттіно з ПСЖ раніше наступного літа, через відмову Зінедіна Зідана очолити парижан взимку, "Юнайтед" зосередився на первісному плані, що передбачає призначення тимчасового наставника на решту сезону.

З цією роллю пов'язували Руді Гарсію, Люсьєна Фавра, Ернесто Вальверде, Хулена Лопетегі та Паулу Фонсеку, проте видання стверджує, що "червоні дияволи" вже зробили свій вибір.

За інсайдерською інформацією, "Юнайтед" досяг домовленості з Рангніком і тепер чекає, коли Ральф розірве свій контракт із московським "Локомотивом", де він з липня працює керівником зі спорту та розвитку.

Розірвання контракту з "Локомотивом" бачиться формальністю, але ще Рангнфку потрібно отримати дозвіл на роботу в Англії, тому 63-річний німець не буде присутнім на найближчому матчі АПЛ проти "Челсі" у неділю, 28 листопада.

Очікується, що Рангнік укладе контракт із "Юнайтед" до кінця травня. Відпрацювавши свої півроку як тренер, потім Ральф стане консультантом клубу з "Олд Траффорд".

Рангнік тренував "Ганновер", "Шальке-04, "Гоффенхайм" і "РБ Лейпциг". Також Ральф домігся певних успіхів як директор, визначаючи стратегію розвитку клубів сімейства Red Bull.