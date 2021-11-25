У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
Перша в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку через кілька годин після призначення
Перша в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку через кілька годин після призначення
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
ГоловнаСпорт

Фіаско наших грандів у Лізі чемпіонів не могла не позначитися на перспективах України у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перед Україною зʼявилася реальна перспектива опуститись на 13-те місце.

Фіаско наших грандів у Лізі чемпіонів не могла не позначитися на перспективах України у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Чемпіон та віцечемпіон України "Динамо" та "Шахтар" відповідно знову не змогли набрати очки на груповій стадії Ліги чемпіонів і тим самим поповнити скарбничку України балами у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Поки що наша країна зберегла 11 позицію, проте перспектива залишитися навесні без єдиного клубу в єврокубках робить шанси України зберегти цю позицію мінімальними.

Уся надія на сьогоднішній успіх "Зорі" у гостьовому матчі проти "Роми" у Лізі конференцій, що дасть змогу підопічним Віктора Скрипника пройти у плей-оф цього нового для УЄФА турніру.

А поки що про шанси спіткати Росію треба забути.

Вперше за 14 років, починаючи з сезону-2007/2008, від України не буде жодного клубу у плей-оф Ліги Європи/Кубка УЄФА.

До того ж, наші переслідувачі, зокрема Бельгія, вже буде представлена мінімум одним клубом ("Гент") у плей-оф Ліги конференцій. Не втратив шансів пройти в аналогічну стадію Ліги Європи "Генк", та й "Брюгге" за вдалого збігу обставин може змінити Лігу чемпіонів на ЛЕ, якщо займе 3-е місце у групі А.

У Сербії реальні шанси на вихід до плей-оф Ліги конференцій та Ліги Європи мають "Партизан" та "Црвена Зірка" відповідно.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА.

  1. Англія 9.428/ 95.069/ 7/7
  2. Іспанія 8.000/ 85.713/ 7/7
  3. Італія 7.857/ 69.045/ 7/7
  4. Німеччина 7.785/ 66.784/ 7/7
  5. Франція 8.250/ 49.915/ 6/6
  6. Португалія 7.083/ 47.549/ 4/6
  7. Нідерланди 9.800/ 39.900/ 5/5
  8. Австрія 6.200/ 34.650/ 4/5
  9. Шотландія 3.700/ 32.700/ 2/5
  10. Росія 3.500/ 32.682/ 3/5
  11. УКРАЇНА 3.800/ 31.400/ 3/5
  12. Сербія 5.500/ 29.375/ 2/4
  13. Бельгія 5.000/ 29.000/ 4/5

Якщо брати до уваги результати цього сезону, то у топ-13 гірше України (3,8 бала) виступають лише Шотландія (3,7) та Росія (3,5).

А абсолютним лідером несподіванно є Нідерланди, клуби якої набрали 9,8 балів, що навіть більше, ніжу Англії – 9,428.

Додамо, що з 2014 року цей сезон є найгіршим для України.

Рейтинг України за сезонами.

  • 2014/2015 – 10,0
  • 2015/2016 – 9,8
  • 2016/2017 – 5,5
  • 2017/2018 – 8,0
  • 2018/2019 – 5,6
  • 2019/2020 – 7,2
  • 2020/2021 – 6,8
  • 2021/2022 – 3,8
Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також