Фіаско наших грандів у Лізі чемпіонів не могла не позначитися на перспективах України у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Чемпіон та віцечемпіон України "Динамо" та "Шахтар" відповідно знову не змогли набрати очки на груповій стадії Ліги чемпіонів і тим самим поповнити скарбничку України балами у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Поки що наша країна зберегла 11 позицію, проте перспектива залишитися навесні без єдиного клубу в єврокубках робить шанси України зберегти цю позицію мінімальними.

Уся надія на сьогоднішній успіх "Зорі" у гостьовому матчі проти "Роми" у Лізі конференцій, що дасть змогу підопічним Віктора Скрипника пройти у плей-оф цього нового для УЄФА турніру.

А поки що про шанси спіткати Росію треба забути.

Вперше за 14 років, починаючи з сезону-2007/2008, від України не буде жодного клубу у плей-оф Ліги Європи/Кубка УЄФА.

До того ж, наші переслідувачі, зокрема Бельгія, вже буде представлена мінімум одним клубом ("Гент") у плей-оф Ліги конференцій. Не втратив шансів пройти в аналогічну стадію Ліги Європи "Генк", та й "Брюгге" за вдалого збігу обставин може змінити Лігу чемпіонів на ЛЕ, якщо займе 3-е місце у групі А.

У Сербії реальні шанси на вихід до плей-оф Ліги конференцій та Ліги Європи мають "Партизан" та "Црвена Зірка" відповідно.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА.

Англія 9.428/ 95.069/ 7/7 Іспанія 8.000/ 85.713/ 7/7 Італія 7.857/ 69.045/ 7/7 Німеччина 7.785/ 66.784/ 7/7 Франція 8.250/ 49.915/ 6/6 Португалія 7.083/ 47.549/ 4/6 Нідерланди 9.800/ 39.900/ 5/5 Австрія 6.200/ 34.650/ 4/5 Шотландія 3.700/ 32.700/ 2/5 Росія 3.500/ 32.682/ 3/5 УКРАЇНА 3.800/ 31.400/ 3/5 Сербія 5.500/ 29.375/ 2/4 Бельгія 5.000/ 29.000/ 4/5

Якщо брати до уваги результати цього сезону, то у топ-13 гірше України (3,8 бала) виступають лише Шотландія (3,7) та Росія (3,5).

А абсолютним лідером несподіванно є Нідерланди, клуби якої набрали 9,8 балів, що навіть більше, ніжу Англії – 9,428.

Додамо, що з 2014 року цей сезон є найгіршим для України.

Рейтинг України за сезонами.