Фіаско наших грандів у Лізі чемпіонів не могла не позначитися на перспективах України у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Чемпіон та віцечемпіон України "Динамо" та "Шахтар" відповідно знову не змогли набрати очки на груповій стадії Ліги чемпіонів і тим самим поповнити скарбничку України балами у таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Поки що наша країна зберегла 11 позицію, проте перспектива залишитися навесні без єдиного клубу в єврокубках робить шанси України зберегти цю позицію мінімальними.
Уся надія на сьогоднішній успіх "Зорі" у гостьовому матчі проти "Роми" у Лізі конференцій, що дасть змогу підопічним Віктора Скрипника пройти у плей-оф цього нового для УЄФА турніру.
А поки що про шанси спіткати Росію треба забути.
Вперше за 14 років, починаючи з сезону-2007/2008, від України не буде жодного клубу у плей-оф Ліги Європи/Кубка УЄФА.
До того ж, наші переслідувачі, зокрема Бельгія, вже буде представлена мінімум одним клубом ("Гент") у плей-оф Ліги конференцій. Не втратив шансів пройти в аналогічну стадію Ліги Європи "Генк", та й "Брюгге" за вдалого збігу обставин може змінити Лігу чемпіонів на ЛЕ, якщо займе 3-е місце у групі А.
У Сербії реальні шанси на вихід до плей-оф Ліги конференцій та Ліги Європи мають "Партизан" та "Црвена Зірка" відповідно.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА.
- Англія 9.428/ 95.069/ 7/7
- Іспанія 8.000/ 85.713/ 7/7
- Італія 7.857/ 69.045/ 7/7
- Німеччина 7.785/ 66.784/ 7/7
- Франція 8.250/ 49.915/ 6/6
- Португалія 7.083/ 47.549/ 4/6
- Нідерланди 9.800/ 39.900/ 5/5
- Австрія 6.200/ 34.650/ 4/5
- Шотландія 3.700/ 32.700/ 2/5
- Росія 3.500/ 32.682/ 3/5
- УКРАЇНА 3.800/ 31.400/ 3/5
- Сербія 5.500/ 29.375/ 2/4
- Бельгія 5.000/ 29.000/ 4/5
Якщо брати до уваги результати цього сезону, то у топ-13 гірше України (3,8 бала) виступають лише Шотландія (3,7) та Росія (3,5).
А абсолютним лідером несподіванно є Нідерланди, клуби якої набрали 9,8 балів, що навіть більше, ніжу Англії – 9,428.
Додамо, що з 2014 року цей сезон є найгіршим для України.
Рейтинг України за сезонами.
- 2014/2015 – 10,0
- 2015/2016 – 9,8
- 2016/2017 – 5,5
- 2017/2018 – 8,0
- 2018/2019 – 5,6
- 2019/2020 – 7,2
- 2020/2021 – 6,8
- 2021/2022 – 3,8