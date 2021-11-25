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"Шахтар" наслідував приклад "Динамо" і закрив перспективу євровесняної кампанії (оновлено)

Донецька команда зазнала поразки з рахунком 0:2. 

"Шахтар" наслідував приклад "Динамо" і закрив перспективу євровесняної кампанії (оновлено)
Герой зустрічі Едін Джеко (ліворуч)
Фото: EPA/UPG

Донецький "Шахтар" у рамках передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрічався у Мілані з "Інтером" та зазнав поразки – 0:2.

Господарі весь матч домінували на полі, але справжній майстер-клас надали гостям у другій половині зустрічі.

Після завершення години ігрового часу Едін Джеко відкрив рахунок у поєдинку, а через 7 хвилин він встановив остаточний рахунок.

Зазначимо, це був 4-й поєдинок між цими командами за два останні єврокубкові сезони, і за 360 хвилин ігрового часу "гірники" жодного разу не вразили ворота Nerazzurri.

Після цієї поразки в активі підопічних Роберто Де Дзербі залишилося одне очко і вони, слідом за "Динамо", втратили навіть математичні шанси продовжити навесні єврокампанію, зайнявши останнє місце в квартеті D.

Оновлення. Огляд матчу "Інтер" - "Шахтар".

Григорій МухінГригорій Мухін
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