Бензема не виключать зі збірної Франції, попри вирок у справі про шантаж експартнера по команді

Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре заявив, що форвард Карім Бензема продовжить виступати за національну команду, незважаючи на рішення суду у справі про шантаж експартнера по збірній Матьє Вальбуена.

"З боку Федерації нічого не змінилося. Його можна буде викликати до збірної, хоч ми шкодуємо про цю ситуацію. Він не грав за збірну Франції кілька років.

Цей вирок мені нічого не змінює. Його можна викликати до збірної. Навіть якщо він не подасть апеляцію, для мене це нічого не змінить. Має право на роботу. Можна припуститися помилки, отримати умовний термін і повернутися до роботи", - наводить слова Ле Гре L'Equipe.

"Я задоволений Бензема. Він ефективний і добре виступає. Якщо Дідьє Дешам захоче викликати його до збірної, у Федерації не буде заперечень. Для його подальших виступів за національну команду немає жодних перешкод", - наголосив глава Федерації.

Раніше Бензем був визнаний Версальським судом винним у справі про шантаж Вальбуена і засуджений до одного року умовного тюремного ув'язнення, а також оштрафований на 75 тисяч євро.

Бензема був співучасником спроби шантажу Вальбуена відеозаписом інтимного змісту.