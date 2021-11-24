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Керівництво Катару висловилося щодо допуску на матчі ЧС-2022 представників ЛГБТ-спільноти

У цій державі нетерпимі до одностатевих відносин.

Керівництво Катару висловилося щодо допуску на матчі ЧС-2022 представників ЛГБТ-спільноти
Фото: EPA/UPG

Незважаючи на те, що в Катарі ЛГБТ-спільнота перебуває під забороною, керівництво цієї держави в Перській затоці запевнило, що вболівальникам із ЛГБТ-спільноти дозволять відвідати країну та матчі Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Про це повідомив голова Футбольної асоціації Англії (FA) Марк Буллінгем.

"Нас запевнили, що ЛГБТ-спільноті дозволять відвідати Катар та підтримати команду. Ми запитали, чи зможуть усі наші вболівальники, особливо з ЛГБТ-спільноти, приїхати на турнір, і отримали ствердну відповідь: до Катару запрошують абсолютно всіх", - цитує Буллінгема The Independent.

Зазначимо, що в дебютному для Формули-1 Гран-прі Катару, який пройшов у минулий вїк-енд, переможець етапу пілот "Мерседеса", 7-разовий чемпіон світу

Льюїс Гамільтон
Фото: EPA/UPG
Льюїс Гамільтон
 використав на своєму шоломі розмальовку ЛГБТ-спільноти.

Григорій МухінГригорій Мухін
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