Керівництво Катару висловилося щодо допуску на матчі ЧС-2022 представників ЛГБТ-спільноти

Незважаючи на те, що в Катарі ЛГБТ-спільнота перебуває під забороною, керівництво цієї держави в Перській затоці запевнило, що вболівальникам із ЛГБТ-спільноти дозволять відвідати країну та матчі Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Про це повідомив голова Футбольної асоціації Англії (FA) Марк Буллінгем.

"Нас запевнили, що ЛГБТ-спільноті дозволять відвідати Катар та підтримати команду. Ми запитали, чи зможуть усі наші вболівальники, особливо з ЛГБТ-спільноти, приїхати на турнір, і отримали ствердну відповідь: до Катару запрошують абсолютно всіх", - цитує Буллінгема The Independent.

Зазначимо, що в дебютному для Формули-1 Гран-прі Катару, який пройшов у минулий вїк-енд, переможець етапу пілот "Мерседеса", 7-разовий чемпіон світу

Фото: EPA/UPG Льюїс Гамільтон

використав на своєму шоломі розмальовку ЛГБТ-спільноти.