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Фернандо Алонсо повернувся на подіум Формули 1 після семирічної перерви

Успіх іспанця відправив на другий план боротьбу між Гамільтоном і Ферстаппеном.

Фото: EPA/UPG

Іспанський гонщик Фернандо Алонсо у неділю, 21 листопаду, фінішував третім на Гран-прі Катару. Це його перший фініш на подіумі Формули 1 з липня 2014 року, коли він став другим на Гран-прі Угорщини у складі Ferrari.

Алонсо зараз 40 років і три місяці. Він став найстаршим гонщиком на подіумі Формули 1 з 2012 року, коли Міхаель Шумахер фінішував третім на Гран-прі Європи.

"Сім років минуло, але зрештою мені вдалося це зробити! У кількох гонках я був близьким до подіуму – востаннє така можливість була у Сочі. Я так довго чекав на цей подіум – я дуже радий і отримую задоволення від Формули 1", - заявив гонщик після фінішу.

Фернандо Алонсо з перервами виступає в Формулі 1 з 2001 року, коли він дебютував за команду Minardi. У 2003 році гонщик почав їздити за Renault, у складі якої став двічі став чемпіоном у 2005 і 2006 роках. Також виступав за McLaren і Ferrari.

Сезони 2019 і 2020 років Алонсо пропустив, повернувшись цього року у складі Alpine (Renault). Зараз він посідає десяте місце в чемпіонаті з 77 очками.

На рахунку Алонсо 332 Гран-прі, 32 перемоги, 98 подіумів, 22 поул-позиції, 23 найшвидших кола.

Перемогу на Гран-прі Катару здобув британець Льюїс Гамільтон, а другим фінішував лідер чемпіонату Макс Ферстаппен з Нідерландів. За дві гонки до кінця чемпіонату між ними всього вісім очок різниці.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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