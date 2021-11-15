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Гамільтон провів свій найкращий етап у сезоні Формули-1 і виграв Гран-прі Бразилії

Льюїс скоротив відставання від Ферстаппена в особистому заліку.

Льюїс Гамільтон
Фото: EPA/UPG
Льюїс Гамільтон

У Сан-Паолу на автодромі "Інтерлагос" пройшов 19-й етап чемпіонату світу у класі машин Формула-1Гран-прі Бразилії.

Перемогу здобув 7-разовий і чинний чемпіон світу, пілот "Мерседеса" Льюїс Гамільтон. Ця перемога стала для британця 101-ю в Формулі-1.

Другим на фініші був лідер особистого заліку, пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Замкнув п'єдестал партнер Гамільтона по команді Валттері Боттас.

Зазначимо, що етап проходив на тлі скандалу.

Перед кваліфікацією стало відомо, що Гамільтон втратить 5 місць у перегонах за заміну двигуна.

Льюїс упевнено виграв кваліфікацію, випередивши на 0,438 сек. Ферстаппена, але наступного дня був дискваліфікований за порушення технічного регламенту – відстань між елементами заднього антикрила при відкритій DRS виявилася ширшою за дозволені 85 мм. Гамільтона виключили з протоколу кваліфікації, у спринтерській гонці він стартував останнім.

Суботні 24 кола спринту британець пролетів на одному диханні. Відігравши 15 позицій, Льюїс закінчив коротку гонку 5-м.

У неділю в основну гонку Гамільтон пішов із 10-го місця (штраф 5 позицій за заміну двигуна).

Лідер "Мерседеса" блискуче провів гонку: обігнав 9 суперників і до 14 очок скоротив своє відставання від Ферстаппена в загальному заліку. А його команда збільшила свій відрив від "Ред Булла" у Кубку конструкторів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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