Гамільтон провів свій найкращий етап у сезоні Формули-1 і виграв Гран-прі Бразилії

Льюїс скоротив відставання від Ферстаппена в особистому заліку.

Фото: EPA/UPG Льюїс Гамільтон

У Сан-Паолу на автодромі "Інтерлагос" пройшов 19-й етап чемпіонату світу у класі машин Формула-1 – Гран-прі Бразилії.

Перемогу здобув 7-разовий і чинний чемпіон світу, пілот "Мерседеса" Льюїс Гамільтон. Ця перемога стала для британця 101-ю в Формулі-1.

🏆 - @LewisHamilton claims his 1⃣0⃣1⃣st victory in @F1!



This is the second time he wins a Grand Prix after starting from P1⃣0⃣ or further on the grid.



Hamilton won the German🇩🇪 GP from P1⃣4⃣ in 2018.#F1 #BrazilianGP pic.twitter.com/DMgSGQ1hjv — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 14, 2021

Другим на фініші був лідер особистого заліку, пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Замкнув п'єдестал партнер Гамільтона по команді Валттері Боттас.

POINTS SCORERS: BRAZIL 👀



A reminder of how the Top 10 ended up at Interlagos after a tense and dramatic race on Sunday 🏆#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/CumQyYjY84 — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Зазначимо, що етап проходив на тлі скандалу.

Перед кваліфікацією стало відомо, що Гамільтон втратить 5 місць у перегонах за заміну двигуна.

Льюїс упевнено виграв кваліфікацію, випередивши на 0,438 сек. Ферстаппена, але наступного дня був дискваліфікований за порушення технічного регламенту – відстань між елементами заднього антикрила при відкритій DRS виявилася ширшою за дозволені 85 мм. Гамільтона виключили з протоколу кваліфікації, у спринтерській гонці він стартував останнім.

Суботні 24 кола спринту британець пролетів на одному диханні. Відігравши 15 позицій, Льюїс закінчив коротку гонку 5-м.

У неділю в основну гонку Гамільтон пішов із 10-го місця (штраф 5 позицій за заміну двигуна).

Лідер "Мерседеса" блискуче провів гонку: обігнав 9 суперників і до 14 очок скоротив своє відставання від Ферстаппена в загальному заліку. А його команда збільшила свій відрив від "Ред Булла" у Кубку конструкторів.