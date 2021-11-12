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Флік став першим тренером збірної Німеччини, який виграв дебютні шість матчів

Бундестім не зустріла опору в матчі з Ліхтенштейном.

Ганс-Дітер Флік
Фото: УЄФА
Ганс-Дітер Флік

Збірна Німеччини під керівництвом Ганса-Дітера Фліка обіграла Ліхтенштейн (9:0) у матчі відбірного турніру ЧС-2022.

Завдяки цій перемозі німецький фахівець установив новий рекорд Бундестіму.

56-річний Флік – перший головний тренер збірної Німеччини, який виграв свої стартові шість матчів із командою. Він змінив на цій посаді Йоахіма Льова.

Контракт колишнього головного тренера "Баварії" з Німецькою футбольною спілкою розрахований до 2024 року.

Нагадаємо, збірна Німеччини першою з усіх команд, якщо не брати до уваги господарів турніру, забезпечила вихід на ЧС-2022 у Катарі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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