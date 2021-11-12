Напередодні у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2023 року з баскетболу серед жінок збірна України у київському Палаці спорту приймала француженок, бронзових призерок токійської Олімпіади-2020.

Українки, відомі своєю безумовною лідеркою Аліною Ягуповою, завдали збірній Франції сенсаційної поразки з різницею в 19 очок - 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16).

Зазначимо, що на початку четвертої чверті гості зуміли скоротити відставання до 12 очок - 73:61. Але тут, мабуть, ключовим став черговий точний триочковий кидок від Ягупової, і гості змирилися.

У підсумку Аліна набрала 33 очки і стала найрезультативнішою в матчі.

Свій наступний матч у групі В українки проведуть 14 листопада у Фінляндії.