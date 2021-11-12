Перша сіяна осоромилася на старті Підсумкового турніру WTA

На Підсумковому турнірі WTA в мексиканській Гвадалахарі відбулися зустрічі групи Чиченіца.

Першими на корт вийшли шоста ракетка світу, гречанка Марія Саккарі та чемпіонка Roland Garros-2020, полька Іга Швьонтек (№9 WTA).

Перемогу у двох сетах святкувала Саккарі – 6:2, 6:4.

Фото: EPA/UPG Марія Саккарі

Слідом за ними свою зустріч провели перша сіяна на турнірі Арина Соболенко (WTA, 2) з Білорусі та Паула Бадоса (WTA, 10).

Боротьба зав'язалася лише в першій партії, яка завершилася перемогою іспанки – 6:4.

У другому сеті стався конфуз, як для WTA Finals. Бадоса виграла всі шість геймів, залишивши Соболенко з "бубликом" - 6:0.