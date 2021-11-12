​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
ГоловнаСпорт

Перша сіяна осоромилася на старті Підсумкового турніру WTA

Арина Соболенко програла Паулі Бадосі.

На Підсумковому турнірі WTA в мексиканській Гвадалахарі відбулися зустрічі групи Чиченіца.

Першими на корт вийшли шоста ракетка світу, гречанка Марія Саккарі та чемпіонка Roland Garros-2020, полька Іга Швьонтек (№9 WTA).

Перемогу у двох сетах святкувала Саккарі – 6:2, 6:4.

Марія Саккарі
Фото: EPA/UPG
Марія Саккарі

Слідом за ними свою зустріч провели перша сіяна на турнірі Арина Соболенко (WTA, 2) з Білорусі та Паула Бадоса (WTA, 10).

Боротьба зав'язалася лише в першій партії, яка завершилася перемогою іспанки – 6:4.

У другому сеті стався конфуз, як для WTA Finals. Бадоса виграла всі шість геймів, залишивши Соболенко з "бубликом" - 6:0.

Паула Бадоса
Фото: EPA/UPG
Паула Бадоса

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також