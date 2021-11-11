Легенду "Ліверпуля" Стівена Джеррарда призначено головним тренером "Астон Вілли"

Це перший англійський клуб Стівена як тренера.

"Астон Вілла" на офіційному сайті оголосила про призначення Стівена Джеррарда новим головним тренером.

"Астон Вілла" – перший англійський клуб у тренерській кар'єрі ексгравця збірної Англії.

До "Вілли" Джеррард протягом трьох років очолював шотландський "Рейнджерс". Минулого сезону він привів команду до першого чемпіонства за останні 10 років.

Біля керма АВ Джеррард змінив Діна Сміта, який тренував бірмінгемський клуб з 2018 року, але був звільнений через незадовільні результати цього сезону. Минулого сезону команда посіла 11-те місце у Прем'єр-лізі.

Після 11 турів "Астон Вілла" займає 16-те місце в АПЛ. У першому матчі під керівництвом Джеррарда 20 листопада "Вілла" зіграє з "Брайтоном".

Нагадаємо, раніше повідомляли, що легенда "Ліверпуля" підпише з "вілланами" контракт на три роки.