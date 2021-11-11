Коболєв: Навіть після припинення транзиту російського газу українською ГТС буде можливість використання підземних сховищ
Коболєв: Навіть після припинення транзиту російського газу українською ГТС буде можливість використання підземних сховищ
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Ярош закликав побратимів бути готовими стати на захист держави
Ярош закликав побратимів бути готовими стати на захист держави
Мігранти прорвалися через кордон Польщі
Мігранти прорвалися через кордон Польщі
У Кривому Розі знайшли повішеним двоюрідного брата загиблого мера Павлова
У Кривому Розі знайшли повішеним двоюрідного брата загиблого мера Павлова
Безробітний, шахтар і “людина року”: хто поповнив монобільшість
Безробітний, шахтар і “людина року”: хто поповнив монобільшість
Кабмін звільнив голову ДСНС
Кабмін звільнив голову ДСНС
Кулеба назвав країни ЄС, які залишаться відкритими для вакцинованих українців (оновлено)
Кулеба назвав країни ЄС, які залишаться відкритими для вакцинованих українців (оновлено)
ГоловнаСпорт

Легенду "Ліверпуля" Стівена Джеррарда призначено головним тренером "Астон Вілли"

Це перший англійський клуб Стівена як тренера.

Легенду "Ліверпуля" Стівена Джеррарда призначено головним тренером "Астон Вілли"
Стівен Джеррард
Фото: ФК "Астон Вілла"

"Астон Вілла" на офіційному сайті оголосила про призначення Стівена Джеррарда новим головним тренером.

"Астон Вілла" – перший англійський клуб у тренерській кар'єрі ексгравця збірної Англії.

До "Вілли" Джеррард протягом трьох років очолював шотландський "Рейнджерс". Минулого сезону він привів команду до першого чемпіонства за останні 10 років.

Біля керма АВ Джеррард змінив Діна Сміта, який тренував бірмінгемський клуб з 2018 року, але був звільнений через незадовільні результати цього сезону. Минулого сезону команда посіла 11-те місце у Прем'єр-лізі.

Після 11 турів "Астон Вілла" займає 16-те місце в АПЛ. У першому матчі під керівництвом Джеррарда 20 листопада "Вілла" зіграє з "Брайтоном".

Нагадаємо, раніше повідомляли, що легенда "Ліверпуля" підпише з "вілланами" контракт на три роки.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також