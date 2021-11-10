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Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBO (1999—2000), журналу The Ring (2004—2005) і WBC (2004—2005, 2008—2013), мер Києва Віталій Кличко зізнався, що ніколи не використовував своїх боксерських навичок поза рингом.

"Я жодного разу не використав своїх фізичних навичок та здібностей за межами рингу, — сказав Кличко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. — І сподіваюся, чесно кажучи, що ніколи не використовуватиму. Але перебуваючи у політиці, як цього іноді хочеться!

Ось стоїть перед тобою хтось, ти знаєш правду, а він бреше тобі, бреше, дивлячись просто в очі. Ти думаєш: "Як би тобі надірвати вуха.

Ти починаєш йому пояснювати правильні речі, але він все одно бреше, і думаєш: "Попався б ти мені колись у рингу, я тобі, звичайно, дав би". Але це такі фантазії", – поділився думками Кличко-старший.

Віталій Кличко здобув 45 перемог на професійному рингу (41 нокаут) за двох поразок. У своєму останньому поєдинку він у 2012 році технічним нокаутом переміг Мануеля Чарра. Бій відбувся у Москві.