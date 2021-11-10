"Баварія" може зіграти резервом проти "Динамо" в Лізі чемпіонів

Менш ніж за два тижні, 23 листопада, у Києві відбудеться матч передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Баварією".

Проте дуже велика ймовірність, що баварці приїдуть до столиці України напіврезервним складом.

Річ у тому, що у стані чемпіонів Німеччини спалах COVID-19. Перед відбірковими матчами ЧС-2022 відразу декілька гравців "Баварії" потрапили в карантин, повідомляє видання Bild.

За інформацією джерела, коронавірусну інфекцію виявили в захисника Ніколаса Зюле, коли той перебував у розташуванні Бундестіму. Разом із ним на самоізоляцію відправили трьох одноклубників: Йозуа Кімміха, Сержа Гнабрі та Джамала Мусіала.

До того ж на карантині досі камерунець Ерік-Шупо Мотінг.

Також COVID-19 виявлено в лавах другої команди мюнхенців.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу і оскільки "Баварія" достроково оформила путівку до плей-оф турніру, висока ймовірність того, що головний тренер баварців Юліан Нагельсманн візьме до Києва далеко не основний склад.

Таким чином, у "динамівців" з'явиться шанс поборотися за 3-тє місце в групі Е.

Нагадаємо, в активі чемпіона України лише очко. "Бенфіка" набрала на три очки більше і посідає 3-тє місце.

В останньому турі в Лісабоні відбудеться очна зустріч цих двох команд.