Боснія втратила ключового форварда перед матчами з Фінляндією та Україною

Може в цьому епізоді Едін отримав травму

Форвард збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко пошкодив задню поверхню стегна перед вирішальними матчами відбору на Чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії та України, повідомляє пресслужба боснійської збірної.

35-річний гравець отримав травму в міланському дербі, в якому його "Інтер" зіграв внічию з "Міланом" - 1:1.

Після цього поєдинку Едін пройшов медобстеження, яке виявило м'язове ушкодження.

Найближчим часом він пройде курс фізіотерапії, який і дасть відповідь на запитання, чи зможе Джеко взяти участь у майбутніх міжнародних матчах.

Нагадаємо, 13 листопада команда Івайло Пєтєва зіграє проти Фінляндії, а 16 листопада боснійці вдома у заключному матчі відбору зустрінуться з Україною. Початок цього поєдинку – о 21:45 за Києвом.