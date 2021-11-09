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Боснія втратила ключового форварда перед матчами з Фінляндією та Україною

Едін Джеко може пропустити фініш відбірного циклу ЧС-2022.

Боснія втратила ключового форварда перед матчами з Фінляндією та Україною
Може в цьому епізоді Едін отримав травму
Фото: EPA/UPG

Форвард збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко пошкодив задню поверхню стегна перед вирішальними матчами відбору на Чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії та України, повідомляє пресслужба боснійської збірної.

35-річний гравець отримав травму в міланському дербі, в якому його "Інтер" зіграв внічию з "Міланом" - 1:1.

Після цього поєдинку Едін пройшов медобстеження, яке виявило м'язове ушкодження.

Найближчим часом він пройде курс фізіотерапії, який і дасть відповідь на запитання, чи зможе Джеко взяти участь у майбутніх міжнародних матчах.

Нагадаємо, 13 листопада команда Івайло Пєтєва зіграє проти Фінляндії, а 16 листопада боснійці вдома у заключному матчі відбору зустрінуться з Україною. Початок цього поєдинку – о 21:45 за Києвом.

Григорій МухінГригорій Мухін
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