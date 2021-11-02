FIFA покарала Угорщину за заворушення її вболівальників на "Вемблі"

FIFA покарала збірну Угорщини за поведінку фанатів команди на відбірному матчі Чемпіонату світу-2022 проти збірної Англії (1:1), який пройшов на "Вемблі", повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, під час матчу на трибунах відбулися сутички вболівальників гостей з поліцією.

Зазначимо, що перед початком зустрічі футболісти збірної Англії традиційно стали на коліна в рамках акції BLM, на що угорські вболівальники, відомі своїм ставленням до цієї акції, їх освистали. Один з уболівальників у цей час расистськи образив стюарда. Поліція оперативно затримала фана, після чого угорські ультрас почали сутички з правоохоронцями. У відповідь поліція застосувала кийки. Спершу їй не вдалося стримати натовп: угорці відтіснили поліцейських у підтрибунне приміщення "Вемблі".

FIFA не залишив поза увагою поведінку вболівальників. У результаті було ухвалено рішення оштрафувати угорську Федерацію футболу на 75 тисяч швейцарських франків.

Крім того, збірна Угорщина залишиться без підтримки своїх уболівальників на гостьовій грі проти збірної Польщі 15 листопада.

Понад те, за минулі порушення без підтримки своїх фанів Угорщина проведе ще один матч, але домашній.