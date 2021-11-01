Світоліна вперше з 2017 року залишила топ-10 рейтингу WTA

Водночас особистий рекорд оновила Марта Костюк , яка увірвалася в топ-50.

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишила топ-10 одиночного рейтингу WTA. Це сталося вперше з травня 2017 року.

Еліна втратила сукупно 1080 очок за попередній Підсумковий турнір WTA, в якому вона дійшла до фіналу, але поступилася Ешлі Барті. Цього року їй не вдалося кваліфікуватись на турнір, який пройде у Гвадалахарі.

У підсумку Світоліна за тиждень опустилася відразу на вісім позицій і тепер посідає 14-те місце.

Водночас особистий рекорд оновила Марта Костюк, яка увірвалася до топ-50.

Значний регрес не вдається зупинити Даяні Ястремській, яка нещодавно входила до топ-30, а зараз замикає першу сотню тенісисток.

А продовжує очолювати рейтинг австралійка Барті.

Рейтинг WTA

1 (1). Ешлі Барті (Австралія)

2(2). Арина Соболенко (Білорусь)

3 (4). Барбора Крейчикова (Чехія)

4(3). Кароліна Плішкова (Чехія)

5 (5). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)

6 (7). Марія Саккарі (Греція)

7 (8). Онс Жабер (Туніс)

8 (14). Анетт Контавейт (Естонія)

9 (12). Анжеліка Кербер (Німеччина)

10 (11). Іга Свьонтек (Польща)

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