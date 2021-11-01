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Світоліна вперше з 2017 року залишила топ-10 рейтингу WTA

Водночас особистий рекорд оновила Марта Костюк, яка увірвалася в топ-50.

Світоліна вперше з 2017 року залишила топ-10 рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишила топ-10 одиночного рейтингу WTA. Це сталося вперше з травня 2017 року.

Еліна втратила сукупно 1080 очок за попередній Підсумковий турнір WTA, в якому вона дійшла до фіналу, але поступилася Ешлі Барті. Цього року їй не вдалося кваліфікуватись на турнір, який пройде у Гвадалахарі.

У підсумку Світоліна за тиждень опустилася відразу на вісім позицій і тепер посідає 14-те місце.

Водночас особистий рекорд оновила Марта Костюк, яка увірвалася до топ-50.

Значний регрес не вдається зупинити Даяні Ястремській, яка нещодавно входила до топ-30, а зараз замикає першу сотню тенісисток.

А продовжує очолювати рейтинг австралійка Барті.

Рейтинг WTA

  • 1 (1). Ешлі Барті (Австралія)
  • 2(2). Арина Соболенко (Білорусь)
  • 3 (4). Барбора Крейчикова (Чехія)
  • 4(3). Кароліна Плішкова (Чехія)
  • 5 (5). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
  • 6 (7). Марія Саккарі (Греція)
  • 7 (8). Онс Жабер (Туніс)
  • 8 (14). Анетт Контавейт (Естонія)
  • 9 (12). Анжеліка Кербер (Німеччина)
  • 10 (11). Іга Свьонтек (Польща)

  • 14 (6). Еліна Світоліна
  • 50 (55). Марта Костюк
  • 57 (59). Ангеліна Калініна
  • 100 (79). Даяна Ястремська
  • 113 (127). Леся Цуренко
  • 129 (132). Катерина Козлова
  • 179 (171). Катаріна Завацька
  • 188 (184). Дар'я Снігур
  • 210 (214). Катерина Бондаренко
  • 426 (410). Валерія Страхова
Григорій МухінГригорій Мухін
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