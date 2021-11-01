Світоліна вперше з 2017 року залишила топ-10 рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишила топ-10 одиночного рейтингу WTA. Це сталося вперше з травня 2017 року.
Еліна втратила сукупно 1080 очок за попередній Підсумковий турнір WTA, в якому вона дійшла до фіналу, але поступилася Ешлі Барті. Цього року їй не вдалося кваліфікуватись на турнір, який пройде у Гвадалахарі.
У підсумку Світоліна за тиждень опустилася відразу на вісім позицій і тепер посідає 14-те місце.
Водночас особистий рекорд оновила Марта Костюк, яка увірвалася до топ-50.
Значний регрес не вдається зупинити Даяні Ястремській, яка нещодавно входила до топ-30, а зараз замикає першу сотню тенісисток.
А продовжує очолювати рейтинг австралійка Барті.
Рейтинг WTA
- 1 (1). Ешлі Барті (Австралія)
- 2(2). Арина Соболенко (Білорусь)
- 3 (4). Барбора Крейчикова (Чехія)
- 4(3). Кароліна Плішкова (Чехія)
- 5 (5). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
- 6 (7). Марія Саккарі (Греція)
- 7 (8). Онс Жабер (Туніс)
- 8 (14). Анетт Контавейт (Естонія)
- 9 (12). Анжеліка Кербер (Німеччина)
- 10 (11). Іга Свьонтек (Польща)
…
- 14 (6). Еліна Світоліна
- 50 (55). Марта Костюк
- 57 (59). Ангеліна Калініна
- 100 (79). Даяна Ястремська
- 113 (127). Леся Цуренко
- 129 (132). Катерина Козлова
- 179 (171). Катаріна Завацька
- 188 (184). Дар'я Снігур
- 210 (214). Катерина Бондаренко
- 426 (410). Валерія Страхова