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Промоутер Джошуа заявив, що британцю простіше було віддати пояс WBO без бою, щоб не зустрічатись з Усиком

"Але це те, що роблять чемпіони. Вони б'ються з обов'язковими претендентами".

Промоутер Джошуа заявив, що британцю простіше було віддати пояс WBO без бою, щоб не зустрічатись з Усиком
Ентоні Джошуа і Едді Гірн
Фото: EPA/UPG

Промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) Едді Гірн заявив, що його клієнту простіше було б залишити пояс чемпіона WBO вакантним і не битися з Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

"Може, нам просто варто було віддати пояс WBO і не битися з Олександром Усиком. І знайти бій простіший. Але це не те, що роблять чемпіони", - заявив промоутер в інтерв'ю Youtube каналу Boxing Social.

При цьому Гірн не бачить жодних причин, чому чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 KO) не зустрінеться з обов'язковим претендентом Ділліаном Вайтом (28-2, 19 KO).

"Я чув від багатьох: "Чи битиметься Тайсон з Вайтом?" Та й Джон Ф'юрі питав, заради чого їм битися з Ділліаном Вайтом? Але це те, що чемпіони роблять. Вони б'ються з обов'язковими претендентами. Чи є ще хтось, хто вартий титульного поєдинку більше за Ділліана? Я таких не знаю. Два британці, які можуть зібрати величезний стадіон. Заради чого від такого відмовлятися?" - задається риторичним питанням Гірн.

"Ф'юрі має розібратися зі своїми зобов'язаннями чемпіона. Джошуа робив це останні п'ять років", – зазначив промоутер.

Також Гірн розповів, коли буде анонсовано реванш Усика та Джошуа.

"Ми списувалися з Красюком (промоутер українця. - LB.ua) нещодавно. Наступного тижня ми зустрінемося в Парижі. Романтична вечеря (сміється). До речі, у цьому ресторані ми уклали нашу першу угоду.

У нас не було жодних паперів, і я робив записи у своєму блокноті. У мене вони й досі залишилися, як і в нього. Дуже романтично. Нам потрібно буде обговорити місце та дату реваншу. Як тільки все владнається, відразу ж буде анонс. Ймовірно, березень чи квітень", – уточнив промоутер AJ.

Григорій МухінГригорій Мухін
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