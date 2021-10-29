Дві із трьох українок не змогли подолати стадію чвертьфіналу на тенісному турнірі у Румунії

Українські тенісистки Леся Цуренко та Ангеліна Калініна на стадії 1/4 фіналу зачохлили ракетки на турнірі WTA у румунському Клуж-Напоці, програвши шведці Ребеці Петерсон (2:6, 6:3, 3:6) та естонці Анетт Контавейт (3:6, 1:6) відповідно.

Турнір, призовий фонд якого становить 235 тис. дол., завершиться 31 жовтня.

Зазначимо, що зберігає шанси на вихід у півфінал ще одна українка Марта Костюк, але для цього їй доведеться обіграти діючу переможницю US Open Емму Радукану з Великобританії.

Матч стартує за пів години.