Україна втратила одну тенісистку на Кубку Кремля

У Москві стартували матчі основної сітки Кубка Кремля.

Україна була представлена трьома тенісистками, проте далі першого кола змогли пройти тільки дві українки.

Шоста ракетка України Леся Цуренко (№150 WTA) впевнено обіграла свою суперницю Чжен Цінвень (№176 WTA) з Китаю, 6:4, 6:3.

Четверта раккетка України Даяна Ястремська (№75 WTA) в жорсткому двобої все ж поступилася росіянці Ганні Калинській 6:7 (5-7), 4:6.

Спортсменки провели на корті 2 години 10 хвилин.

У той же день відбулося ще одна російсько-українське протистояння, в якому лідер українського посіву на цьому турнірі Ангеліна Калініна (№56 WTA) постояла за честь українського прапора, розібравшись з Дариною Касаткиною - 6:2, 6:3.