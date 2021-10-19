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Анчелотті повідомив, скільки хвилин зіграє Лунін цього сезону за "Реал"

Коуч мадридців дасть українському голкіперові певну кількість хвилин протягом ходу сезону.

Анчелотті повідомив, скільки хвилин зіграє Лунін цього сезону за "Реал"
Андрій Лунін
Фото: ФК Реал

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті напередодні матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" прокоментував ситуацію з другим воротарем команди Андрієм Луніним, який не має ігрової практики цього сезону.

За словами наставника "бланкос", він задоволений українським голкіпером, але заявив, що Андрію потрібно прогресувати, щоб боротися за місце в складі з основним стражем воріт, бельгійцем Тібо Куртуа.

"Лунін повинен прогресувати і ставати кращим, але він дуже добре грає. Я вже розмовляв з ним і повідомив, що дам йому певну кількість хвилин протягом сезону. Проте слід розуміти, що перед Луніним є Тібо Куртуа - один з кращих воротарів світу на сьогодні", - зазначив Анчелотті.

"Усі бачать, що Лунін - хороший воротар. Немає ніяких сумнівів, що він доб'ється успіху у своїй професійній кар'єрі", - додав італійський фахівець.

Раніше з'явилася інформація, що Луніним зацікавився гранд німецького футболу дортмундська "Боруссія".

Григорій МухінГригорій Мухін
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