Анчелотті повідомив, скільки хвилин зіграє Лунін цього сезону за "Реал"

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті напередодні матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" прокоментував ситуацію з другим воротарем команди Андрієм Луніним, який не має ігрової практики цього сезону.

За словами наставника "бланкос", він задоволений українським голкіпером, але заявив, що Андрію потрібно прогресувати, щоб боротися за місце в складі з основним стражем воріт, бельгійцем Тібо Куртуа.

"Лунін повинен прогресувати і ставати кращим, але він дуже добре грає. Я вже розмовляв з ним і повідомив, що дам йому певну кількість хвилин протягом сезону. Проте слід розуміти, що перед Луніним є Тібо Куртуа - один з кращих воротарів світу на сьогодні", - зазначив Анчелотті.

"Усі бачать, що Лунін - хороший воротар. Немає ніяких сумнівів, що він доб'ється успіху у своїй професійній кар'єрі", - додав італійський фахівець.

Раніше з'явилася інформація, що Луніним зацікавився гранд німецького футболу дортмундська "Боруссія".