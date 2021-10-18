Українським призерам Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо виплатили понад пів мільярда гривень

Видатки для відзначення досягнень олімпійців і паралімпійців літніх XXXII Олімпійських ті XVI Паралімпійських ігор профінансовано в повному обсязі і становлять 565,3 млн гривень, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Грошові винагороди виплачено за олімпійське та паралімпійське "золото" з розрахунку 125 тисяч доларів за медаль, за "срібло" – 80 тисяч доларів, за "бронзу" – 55 тисяч доларів.

Окрім того, ще 25 олімпійцям, які посіли четверте-шосте місця на Іграх, і їхнім тренерам передбачено виплатити винагороди в розмірах 200 тис. грн, 140 тис. грн, 100 тис. грн відповідно. Із державного бюджету на це буде спрямовано 6,4 млн гривень.

У цілому наші спортсмени в Токіо завоювали 117 медалей. Зокрема, на Олімпіаді-2020 Україна здобула 19 медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових медалей.