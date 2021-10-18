Неаполітанці йдуть у чемпіонаті без втрат.

Єдиний клуб з топ-5 європейських футбольних ліг, який на старті не втратив жодного очка - "Наполі", знову засмутив своїх суперників.

У матчі 8-го туру Серії А підлеглі Лучано Спаллетті на домашньому стадіоні "Дієго Армандо Марадона" здобули мінімальну перемогу над "Торіно" (1:0) і зберегли 2-очковий відрив від найближчого суперника, яким є "Мілан".

Azzurri повторили свій найкращий старт в історії Серії А. У сезоні-2017/18 "Наполі" також набрав максимальну кількість очок у восьми стартових поєдинках вищого дивізіону. Тоді командою керував Мауріціо Саррі.

У неаполітанців є шанс встановити абсолютний клубний рекорд, якщо в наступному турі обіграють у Римі "Рому". Матч пройде 24 жовтня.