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"Наполі" повторив найкращий старт у Серії А у своїй історії

Неаполітанці йдуть у чемпіонаті без втрат.

"Наполі" повторив найкращий старт у Серії А у своїй історії
Лучано Спаллетті, браво
Фото: EPA/UPG

Єдиний клуб з топ-5 європейських футбольних ліг, який на старті не втратив жодного очка - "Наполі", знову засмутив своїх суперників.

У матчі 8-го туру Серії А підлеглі Лучано Спаллетті на домашньому стадіоні "Дієго Армандо Марадона" здобули мінімальну перемогу над "Торіно" (1:0) і зберегли 2-очковий відрив від найближчого суперника, яким є "Мілан".

Azzurri повторили свій найкращий старт в історії Серії А. У сезоні-2017/18 "Наполі" також набрав максимальну кількість очок у восьми стартових поєдинках вищого дивізіону. Тоді командою керував Мауріціо Саррі.

У неаполітанців є шанс встановити абсолютний клубний рекорд, якщо в наступному турі обіграють у Римі "Рому". Матч пройде 24 жовтня.

Огляд матчу "Наполі" - "Торіно".

Григорій МухінГригорій Мухін
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