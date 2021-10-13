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Футболісти збірної Польщі потрапили під град кинутих з трибун албанськими фанами пляшок

Польща здобула дуже важливі три очки.

Футболісти збірної Польщі потрапили під град кинутих з трибун албанськими фанами пляшок
Збірна Польщі
Фото: EPA/UPG

У Тирані в рамках європейського відбору Чемпіонату світу-2022 пройшов матч 8-го туру групи I, в якому зустрілися збірні Албанії та Польщі.

Основний поєдинок у боротьбі за друге місце закінчився перемогою гостей - 1:0. Єдиний гол у матчі забив під кінець зустрічі Кароль Свідерський.

При цьому 24-річний польський форвард провокаційно підбіг до трибун албанських уболівальників і бурхливо відсвяткував узяття воріт. До нього негайно приєдналися його партнери по команді.

Це не сподобалося вболівальникам, які почали жбурляти у гравців польської збірної пластикові пляшки. Частина з них поцілила у футболістів.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Через це арбітр Клеман Тюрпен зупинив зустріч на 20 хвилин.

Зазначимо, що за два тури до фінішу збірна Польща вийшла на друге місце і має 17 очок. У албанців збереглося 15 очок.

А лідерами є англійці - 20 очок.

Григорій МухінГригорій Мухін
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