Польща здобула дуже важливі три очки.

У Тирані в рамках європейського відбору Чемпіонату світу-2022 пройшов матч 8-го туру групи I, в якому зустрілися збірні Албанії та Польщі.

Основний поєдинок у боротьбі за друге місце закінчився перемогою гостей - 1:0. Єдиний гол у матчі забив під кінець зустрічі Кароль Свідерський.

При цьому 24-річний польський форвард провокаційно підбіг до трибун албанських уболівальників і бурхливо відсвяткував узяття воріт. До нього негайно приєдналися його партнери по команді.

Це не сподобалося вболівальникам, які почали жбурляти у гравців польської збірної пластикові пляшки. Частина з них поцілила у футболістів.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Через це арбітр Клеман Тюрпен зупинив зустріч на 20 хвилин.

The World Cup Qualifying match between Albania and Poland was suspended after home fans threw missiles on to the pitch as the Poland players celebrated their goal. pic.twitter.com/nktg7Kpf6O — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 12, 2021

Зазначимо, що за два тури до фінішу збірна Польща вийшла на друге місце і має 17 очок. У албанців збереглося 15 очок.

А лідерами є англійці - 20 очок.