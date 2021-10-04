Відбувся фінальний перед передостанньою осінньою паузою, зумовленою відбірковими на ЧС-2022 іграми збірних, тур у національних першостях.
Зокрема, у французькій Лізі 1 у Ренні місцевий однойменний клуб, що розташувався у глибині турнірної таблиці, сенсаційно обіграв фаворита і лідера чемпіонату "Парі Сен-Жермен" - 2:0.
Незважаючи на поразку в Бретані, що стала для парижан першою в чемпіонаті, вони з 6-очковим відривом лідирують у турнірній таблиці.
Додамо, що також уперше в сезоні підлеглі Маурісіо Почеттіно пішли з поля без забитих м'ячів.
Відзначимо, що "Баварія" після того, як розтрощила київське "Динамо" в Лізі чемпіонів (5:0), несподівано віддала вдома 3 очки "Айнтрахту" (1:2).
Тепер в Бундеслізі двовладдя - по 16 очок набрали мюнхенці і "Байєр".
Огляд матчу "Баварія" - "Байєр".
У свою чергу, в Серії А "Наполі" в 7-му турі здобув свою 7-у перемогу - цього разу підлеглі Лучано Спалетті обіграли у Флоренції "Фіорентину" - 2:1.
Таким чином, Azzurri залишаються єдиними з топ-5 ліг, хто не втратив ще жодного очка у внутрішньому чемпіонаті.