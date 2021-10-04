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"Наполі" залишився єдиним клубом з топ-5 ліг, що йде без втрат очок у національній першості

На вихідних ПСЖ засмутив своїх шанувальників.

Ліонель Мессі у відчаї
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі у відчаї

Відбувся фінальний перед передостанньою осінньою паузою, зумовленою відбірковими на ЧС-2022 іграми збірних, тур у національних першостях.

Зокрема, у французькій Лізі 1 у Ренні місцевий однойменний клуб, що розташувався у глибині турнірної таблиці, сенсаційно обіграв фаворита і лідера чемпіонату "Парі Сен-Жермен" - 2:0.

Незважаючи на поразку в Бретані, що стала для парижан першою в чемпіонаті, вони з 6-очковим відривом лідирують у турнірній таблиці.

Додамо, що також уперше в сезоні підлеглі Маурісіо Почеттіно пішли з поля без забитих м'ячів.

Огляд матчу "Ренн" - ПСЖ.

Відзначимо, що "Баварія" після того, як розтрощила київське "Динамо" в Лізі чемпіонів (5:0), несподівано віддала вдома 3 очки "Айнтрахту" (1:2).

Аналогічні Мессі відчував почуття і Томас Мюллер
Фото: EPA/UPG
Аналогічні Мессі відчував почуття і Томас Мюллер

Тепер в Бундеслізі двовладдя - по 16 очок набрали мюнхенці і "Байєр".

Огляд матчу "Баварія" - "Байєр".

У свою чергу, в Серії А "Наполі" в 7-му турі здобув свою 7-у перемогу - цього разу підлеглі Лучано Спалетті обіграли у Флоренції "Фіорентину" - 2:1.

&quot;Наполі&quot;
Фото: EPA/UPG
"Наполі"

Таким чином, Azzurri залишаються єдиними з топ-5 ліг, хто не втратив ще жодного очка у внутрішньому чемпіонаті.

Огляд матчу "Фіорентина" - "Наполі".

Григорій МухінГригорій Мухін
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