Дебютний гол форварда Ліонеля Мессі у складі "Парі Сен-Жермена", забитий у матчі проти "Манчестера Сіті" (2:0), визнано найкращим у другому турі Ліги чемпіонів.
У топчетвірку також увійшли голи Антуана Грізманна з "Атлетіко" (в матчі з "Міланом" - 2:1), Алекса Теллеса з "Манчестера Юнайтед" (проти "Вільярреала" - 2:1) і Себастьяна Тілля з "Шерифа" (проти "Реала" - 2:1).
The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi 🙌#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021