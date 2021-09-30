Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
У посвідченні водія з'являться нові позначки
У посвідченні водія з'являться нові позначки
СБУ завершила розслідування у справі Семенченка
СБУ завершила розслідування у справі Семенченка
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Озброєний автоматом бойовик "ЛНР" здався в полон ЗСУ, - штаб ООС
Озброєний автоматом бойовик "ЛНР" здався в полон ЗСУ, - штаб ООС
​У ЄС стурбовані зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн
​У ЄС стурбовані зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн
Накопичувальна пенсія: що це таке і який ефект матиме?
Накопичувальна пенсія: що це таке і який ефект матиме?
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
У Києві пасажир таксі побив до смерті чоловіка, який чіплявся до заправника
У Києві пасажир таксі побив до смерті чоловіка, який чіплявся до заправника
ГоловнаСпорт

І все ж Лео: гол Мессі визнано найкращим у другому турі Ліги чемпіонів

Перша індивідуальна нагорода аргентинця у футболці ПСЖ.

Ліонель Мессі
Фото: EPAUPG
Ліонель Мессі

Дебютний гол форварда Ліонеля Мессі у складі "Парі Сен-Жермена", забитий у матчі проти "Манчестера Сіті" (2:0), визнано найкращим у другому турі Ліги чемпіонів.

У топчетвірку також увійшли голи Антуана Грізманна з "Атлетіко" (в матчі з "Міланом" - 2:1), Алекса Теллеса з "Манчестера Юнайтед" (проти "Вільярреала" - 2:1) і Себастьяна Тілля з "Шерифа" (проти "Реала" - 2:1).

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також