Фото: EPAUPG Ліонель Мессі

Дебютний гол форварда Ліонеля Мессі у складі "Парі Сен-Жермена", забитий у матчі проти "Манчестера Сіті" (2:0), визнано найкращим у другому турі Ліги чемпіонів.

У топчетвірку також увійшли голи Антуана Грізманна з "Атлетіко" (в матчі з "Міланом" - 2:1), Алекса Теллеса з "Манчестера Юнайтед" (проти "Вільярреала" - 2:1) і Себастьяна Тілля з "Шерифа" (проти "Реала" - 2:1).