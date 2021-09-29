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Мессі чудовим ударом дав старт своїм голам за ПСЖ

Парижани обіграли "Манчестер Сіті".

Мессі чудовим ударом дав старт своїм голам за ПСЖ
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

У рамках другого туру Ліги чемпіонів у групі А в Парижі відбувся знаковий матч між "Парі Сен-Жерменом" і "Манчестером Сіті".

Паризький клуб своєю літньою трансферною кампанією показав, що в нинішньому сезоні він ставить перед собою вкрай амбітні плани.

Тим часом "МанСіті" багато хто називає найсильнішим клубом у світі.

Перебіг поєдинку підтвердив прогноз, що буде відкритий футбол з елементами циркової вистави, в основному з боку господарів.

Рахунок відкрили вже в дебюті. Прекрасним голом у "дев'ятку" відзначився Ідрісса Гує - 1:0.

Надалі парижани віддали ініціативу суперникові і намагалися продемонструвати вміння оборонятися. Це їм вдавалося насилу. Маса гольових моментів, створених "містянами", наштовхнули підлеглих Маурісіо Почеттіно на думку, що з такою вбивчою трійцею, як Неймар - Кіліан Мбаппе - Ліонель Мессі, негоже відсиджуватися в обороні.

Що вони на 74-й хвилині і показали. Як у "барселонські" часи, Мессі підхопив м'яч на фланзі біля центрального кола, протягнув його до штрафного, зіграв елегантну стіночку з Мбаппе і вирізав м'яч під поперечину - 2:0.

У решту часу гості не полишали надій зрівняти рахунок, але Джанлуїджі Доннарумма цього вечора спрацював на славу.

У паралельному матчі "Брюгге" несподівано завдав поразки на виїзді РБ "Лейпцигу" - 2:1.

У турнірній таблиці групи А двовладдя - по 4 очки набрали ПСЖ і бельгійці, на очко відстає МС, замикає квартет німецький клуб (1 очко).

Огляд матчу ПСЖ - МС.

Огляд матчу РБ "Лейпциг" - "Брюгге".

Григорій МухінГригорій Мухін
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