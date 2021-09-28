Відпочинок чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика був недовгим.

По поверненні на батьківщину Олександр розпочав тренування.

На одному із занять він зустрівся з "почесним" і "вічним" чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі, а також мером Києва Віталієм Кличком.

При цьому Кличко нагадав співвітчизнику, що Україні не вистачає ще пояса WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 KO), і запропонував свою допомогу в здійсненні цього плану.

Кличко: Усі пояси потрібно назад в Україну.

Усик: Допомога ваша потрібна, він дуже великий. Треба якось удвох його.

Кличко: Ні, я пас (сміється) ...

Усик: Ну, просто там, поруч: "Саню, давай". А я вже ...

Кличко: Ти маєш на увазі Ф'юрі?

Усик: Ну так.

Кличко: А, ну добре. Я притримаю його, поки ти будеш його бити.

Нагадаємо, Віталій Кличко провів у професійній кар'єрі 47 боїв, у яких здобув 45 перемог (41 нокаутом) і зазнав двох поразок (від американця Кріса Берда і британця Леннокса Льюїса).

Завершив професійну кар'єру 8 вересня 2012 року після 9-го (добровільного) захисту титулу чемпіона WBC.