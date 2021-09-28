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У листопаді в Києві пройде бій за пояс чемпіона світу з боксу

Команда українця Артема Далакяна виграла промоутерські торги.

У листопаді в Києві пройде бій за пояс чемпіона світу з боксу
Артем Далакян
Фото: Facebook

Промоутерська компанія Union Boxing, яка представляє інтереси українського чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі Артема Далакяна (20-0, 14 КО), виграла торги на організацію бою українця проти обов'язкового претендента, панамця Луїса Консепсьйона (39-8, 28 КО), повідомляє xsport.ua.

Union Boxing запропонувала за бій 301 тис. доларів. Призовий фонд розподілять у співвідношенні 60 на 40 на користь чинного чемпіона.

Поєдинок пройде в Києві. У розробці три дати - 13, 20 або ж 27 листопада.

Нагадаємо, в об'єднавчому поєдинку проти непереможеного українця зацікавлений володар пояса WBC, мексиканець Хуліо Сесар Мартінес 18-1-0-1 (14 KO).

Зазначимо, що практично рік Далакян був єдиним чинним чемпіоном світу з України. Однак три дні тому кількість чемпіонських поясів в Україні збільшилася відразу в п'ять разів - супертяж Олександр Усик став володарем чотирьох поясів чемпіона світу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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