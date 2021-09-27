Фото: скриншот Андрій Денискін

У рамках 4-го туру Української хокейної ліги форварда "Кременчука" Андрія Денискіна вилучили до кінця матчу з "Донбасом" (3:2) за расистський жест на адресу темношкірого хокеїста суперника Джейла Смерека.

У другому періоді Денискін зобразив руками Смереку, як він поїдає банан.

За цей жест Денискін отримав дисциплінарний штраф і був вилучений з майданчика до кінця гри. Проти форварда "Кременчука" відкрито дисциплінарне провадження.

Зі свого боку "Кременчук" засудив вчинок і покарав свого гравця за прояв расизму.

"ХК "Кременчук" різко заперечує і засуджує всі форми расової дискримінації. Кременчуцький хокейний клуб провів загальнокомандний збір, де засудив вчинок Андрія Денискіна і покарав дисциплінарним стягненням нападника", - йдеться в заяві клубу.