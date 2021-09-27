Усик відправив Джошуа в лікарню з підозрою на перелом очниці

Ексчемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа після програшу українцеві Олександру Усику потрапив до лікарні.

Як заявив сам боксер, після дев'ятого раунду він практично не бачив на одне око. Тепер же Джошуа потрапив до лікарні з підозрою на перелом очниці.

"Не знаю, зламав він очну ямку, але виглядає недобре. Він сказав, що не міг бачити після дев'ятого раунду. Було відчуття, що сили облишили його", - цитує промоутера Джошуа Едді Гірна видання The Sun.

Нагадаємо, бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів.