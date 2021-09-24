Український рефері обслуговуватиме мегафайт Джошуа - Усик

Український рефері Віктор Фесечко обслуговуватиме поєдинок між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), написала віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова в facebook.

"Ми це зробили. Віктор Фесечко, український суддя міжнародної категорії, тільки-но вилетів до Лондона. Він буде обслуговувати мегафайт Олександр Усик - Ентоні Джошуа. Скільки роботи було виконано, щоб Вітя був серед officials team of the great fight, скільки зусиль, скільки нервів, скільки невизначеностей пройшли разом з ним", - написала Шатернікова.

"Для Ліги професійного боксу України, як національної федерації, і в цілому для українського професійного боксу факт того, що український суддя буде працювати на такому поєдинку - це найвища оцінка світовою боксерською спільнотою рівня роботи українських фахівців у сфері розвитку професійного боксу, це великий респект усім нам, хто робить у цій країні в непростих умовах індустрію професійного боксу", - зазначила ексчемпіонка світу з професійного боксу.

Додамо, в рингу на поєдинку Усик - Джошуа працюватиме британський рефері Майкл Александер.

Суддівському підрахунку Фесечка допомагатиме міжнародна бригада в складі Говарда Фостера (Велика Британія) і Стіва Вайсфелда (США).