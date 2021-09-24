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Мбаппе побив рекорд Ібрагімовича в Лізі 1

Кіліана визнали найкращим гравцем серпня в чемпіонаті Франції.

Форварда "Парі Сен-Жермена" Кіліана Мбаппе Національна спілка професійних футболістів (UNFP) визнала найкращим гравцем серпня в Лізі 1, повідомляє пресслужба профспілкової організації.

Кіліан Мбаппе
Фото: unfp.org
Кіліан Мбаппе

22-річний гравець ПСЖ набрав 42% голосів. Він випередив гравця "Ліона" Дімітрі Пає (36%) і форварда "Клермона" Мохамеда Байо (22%).

Для Кіліана це є вже вшосте в кар'єрі, і він став рекордсменом із завоювання цього індивідуального призу, випередивши колишнього одноклубника Златана Ібрагімовича, який ставав найкращим гравцем місяця чемпіонату Франції п'ять разів.

Зазначимо, що Мбаппе минулого місяця провів чотири поєдинки в Лізі 1, у яких забив три голи і віддав два асисти.

Григорій МухінГригорій Мухін
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