Мбаппе побив рекорд Ібрагімовича в Лізі 1

Форварда "Парі Сен-Жермена" Кіліана Мбаппе Національна спілка професійних футболістів (UNFP) визнала найкращим гравцем серпня в Лізі 1, повідомляє пресслужба профспілкової організації.

Фото: unfp.org Кіліан Мбаппе

22-річний гравець ПСЖ набрав 42% голосів. Він випередив гравця "Ліона" Дімітрі Пає (36%) і форварда "Клермона" Мохамеда Байо (22%).

Для Кіліана це є вже вшосте в кар'єрі, і він став рекордсменом із завоювання цього індивідуального призу, випередивши колишнього одноклубника Златана Ібрагімовича, який ставав найкращим гравцем місяця чемпіонату Франції п'ять разів.

Зазначимо, що Мбаппе минулого місяця провів чотири поєдинки в Лізі 1, у яких забив три голи і віддав два асисти.