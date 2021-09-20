Той випадок, коли і без слів можна підірвати ситуацію.

Фото: Twitter

У підсумковому матчі 6-го туру Ліги 1 лідер чемпіонату "Парі Сен-Жермен" приймав принципового суперника - "Ліон".

Матч, як і очікувалося, пройшов у безкомпромісній боротьбі. Відзначимо, що вже на 6-й хвилині півзахисник господарів Анхель Ді Марія отримав від авторитетного арбітра Клемана Тюрпена жовту картку.

Відкрили рахунок гості: на 56-й хвилині точний удар низом у дотик вдався бразильцеві Лукасу Пакеті - 0:1.

Через 10 хвилин Тюрпен максимально оцінив артистичні навички Неймара, обдарувавши бразильця пенальті. Сам Неймар холоднокровно виконав вирок - 1:1.

А ще через 10 хвилин стався рідкісний випадок - замінили Ліонеля Мессі. Причому головний тренер парижан Маурісіо Почеттіно вирішив замість форварда випустити на поле латераля Ашрафа Хакімі.

Ці дії коуча здивували аргентинця - ідучи з поля, Лео не потиснув руку Почеттіно і поглядом висловив виняткове невдоволення і нерозуміння.

ليو ميسي لم يصافح بوتشيتينو 😡🤝 pic.twitter.com/BvpB986Fr0 — Messi media (@Fcbmedia14) September 19, 2021

"Ми прийняли рішення замінити Мессі через можливу травму. У нас попереду важливі матчі, і ми повинні захищати його", - виправдовувався після матчу наставник ПСЖ.

"Це рішення команди, всі знають, що в нас багато відмінних гравців. Тому ми повинні приймати такі рішення. Іноді до них можна ставитися позитивно, іноді - трохи гірше", - додав Почеттіно.

Зазначимо, що заміна певним чином зіграла - господарі на 90+4 хвилині зусиллями Мауро Ікарді, який так само вийшов на заміну, все ж вирвали перемогу (2:1) і зі 100-відсотковим результатом очолюють турнірну таблицю.

Своєю чергою "Ліон" облаштувався в середній її частині.

Огляд матчу ПСЖ - "Ліон".