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Ексміністр спорту Кенії отримав шість років в'язниці за Олімпіаду-2016 в Ріо

У Кенії проходить антикорупційна кампанія.

Ексміністр спорту Кенії отримав шість років в'язниці за Олімпіаду-2016 в Ріо
Хасан Варіо
Фото: EPA/UPG

Суд Найробі визнав колишнього міністра спорту Кенії Хасана Варіо і голову національної делегації на Олімпіаді-2016 Стівена Арапа Соя винними у фінансових порушеннях і зловживанні службовим становищем під час Ігор у Ріо, повідомляє "Спорт-Експрес".

Чиновників звинуватили в придбанні авіаквитків за завищеними цінами і фінансуванні поїздки на Олімпіаду людей, не причетних до збірної країни. У результаті реалізації злочинних схем корупціонери привласнили близько 500 тисяч доларів із держбюджету.

Варіо, якого після роботи в уряді Кенії призначили послом в Австрії, затримали ще 2018 року, і з тих пір він перебував під слідством. Тепер службовця засуджено до шести років в'язниці. Сой отримав 10 років позбавлення волі і штраф на мільйон доларів.

Цей вирок - частина масштабної антикорупційної кампанії президента країни Ухуру Кеньятти, в результаті якої затримано десятки високопосадовців і керівників великих підприємств.

Олімпіада в Ріо стала найуспішнішою в історії Кенії - на ній її легкоатлети завоювали 6 золотих, 6 срібних і 1 бронзову медалі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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